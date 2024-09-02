В кинотеатре Новой Голландии покажут фильмы визитные-карточки Матье Кассовица, Павла Лунгина и Эмира Кустурицы

3 сентября покажут дебютную работу французского режиссера Матье Кассовица (написанную и смонтированную им же), открывшую миру звезду кино Венсана Касселя. Черно-белая драма «Ненависть» 1995 года расскажет про день из жизни трех друзей из бедного иммигрантского квартала в пригороде Парижа, а название картины восходит к одной из реплик Юбера (одного из героев) — «Ненависть порождает ненависть». Картина получила приз на Каннском фестивале за лучшую режиссерскую работу.