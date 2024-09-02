В кинотеатре Новой Голландии покажут фильмы визитные-карточки Матье Кассовица, Павла Лунгина и Эмира Кустурицы

Программа открытых уличных показов, которые проводятся трижды в неделю, открылась мини-ретроспективой анимации Хаяо Миядзаки, продолжилась лучшими фильмами Джима Джармуша, культовыми фильмами советской оттепели, приветом с Востока и классикой современного кинематографа, а также многим другим. Рассказываем, что смотреть на этой неделе.
3 сентября покажут дебютную работу французского режиссера Матье Кассовица (написанную и смонтированную им же), открывшую миру звезду кино Венсана Касселя. Черно-белая драма «Ненависть» 1995 года расскажет про день из жизни трех друзей из бедного иммигрантского квартала в пригороде Парижа, а название картины восходит к одной из реплик Юбера (одного из героев) — «Ненависть порождает ненависть». Картина получила приз на Каннском фестивале за лучшую режиссерскую работу.
"Ненависть"
4 сентября состоится показ цыганской комедии и культового фильма сербского и югославского режиссера Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот» 1998 года. За эксцентричную и местами вульгарную историю о двух семьях цыганских баронов режиссера отметили трижды на Венецианском кинофестивале.
«Черная кошка, белый кот»
Завершит серию кинопоказов 5 сентября первая режиссерская работа Павла Лунгина и первая большая роль в кино фронтмена «Звуки Му» Петра Мамонова «Такси-блюз». Картина про эпоху Перестройки и о неожиданной дружбе прагматичного таксиста и безвольного спившегося музыканта получила золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля 1990 года за лучшую режиссерскую работу, а также «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
«Такси-блюз»
Все картины будут показаны на языке оригинала с субтитрами. Показы проходят по вторникам, средам и четвергам.
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