Смотрим первый тизер-трейлер «Танго на осколках» Сергея Сенцова — продюсерский проект Валерия Тодоровского с Юлией Снигирь и Денисом Шведовым в главных ролях

Специально для мистической мелодрамы с элементами танца актриса училась у чемпионки мира по сценическому танго Сагдианы Хамзиной.
По сюжету сериала, Нора — успешная бизнес-леди со стальной хваткой не только в работе, но и в семейных отношениях. Идеально выстроенная система ее жизни рушится, когда внезапно умирает любимый муж Ваня. Известие о смерти сопровождается не менее шокирующей информацией: у Вани была «вторая жизнь». Он не только изменял жене, но и тайком занимался танго. Пытаясь разобраться в произошедшем, Нора сама отправляется в школу танго, которая сначала кажется ей сомнительным местом. Но постепенно именно этот красочный мир становится личным вызовом для Норы. Вместе с внезапно мистически появившимся мужем в ее жизни - мир танго кардинально меняет ее жизнь.
«"Танго" — наша первая совместная работа с режиссером Сергеем Сенцовым, постановщиком сериала "1703", одного из самых необычных проектов среди онлайн-платформ. В проекте мы также уделяем много внимания визуальной составляющей и хореографии героев, однако на первом месте, конечно, сценарий — тонкий и ироничный рассказ о том, как человек в зрелом возрасте может измениться, и смогут ли эти перемены стать началом новой жизни», — отметил Тодоровский.
К касту проекта режиссера Сергея Сенцова («Гостиница "Россия"», «Красные браслеты») помимо Юлии Снигирь и Дениса Шведова присоединились Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко, Максим Карушев, Маргарита Фараджева. Сценаристами сериала «Танго на осколках» стали Галина Мосалова при участии Виктории Бугаевой (Никольской), а над кадром работал оператор Никита Городниченко. Премьера мелодрамы о потере и обретении свободы в ритме танго состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Kion.
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