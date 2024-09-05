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Кино и сериалы

В прокат выходит драма «Черный пес», взявшая главный приз программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля

Это трогательная и вдохновляющая история о дружбе человека и собаки, снятая в Китае.

Кадр из фильма предоставлен пресс-службой дистрибьюторской компании Mainstream

Главный герой фильма «Черный пес» Лан — бывший мотокаскадер, который возвращается в родной город после долгого отсутствия. Черный пес — бездомный задира и одиночка, наводящий ужас на жителей городка. После первой встречи этим двоим приходится провести неделю вместе на карантине. Так начинается история их большой дружбы. Две одинокие души отправляются в новое путешествие вместе.

После съемок исполнитель главной роли Эдди Пэн фактически «усыновил» пса Синя, ставшего главной звездой фильма. На Каннский фестиваль они приехали вместе. Синь стал одним из первых призеров Канн — он получил Гран-при жюри Palm Dog. Это премия самой талантливой собаке-актеру, вручаемая кинокритиками во время Каннского фестиваля.

Для режиссера фильма Гуань Ху «Черный пес» — один из самых личных фильмов: картину он посвятил своему отцу, который совсем недавно умер в возрасте 101 года. Режиссер сам известен любовью к собакам: их у него пять. «Я верю, что в каждом из нас есть животная часть. Бывает, что она просыпается, когда нам нужно проявить мужество или бросить вызов системе. Но мне жаль, что мы слишком часто позволяем дремать этой нашей природной естественности», — говорит он.

К выходу фильма Творческое объединение Arthouse и независимая дистрибьюторская компания Mainstream придумали фотопроект, участие в котором приняли собаки и их люди — Salavat Kypere, Андрей Ли aka «Директор всего», Миша Ганнушкин и Анна Слоникова, Алена Ковалева, Саша Алябьев, Иван Вдовин и Глюкоза. Портреты сделала фотограф Маргарита Смагина.

Salavat Kypere
Изображение предоставлено Arthouse и Mainstream. Фотограф Маргарита Смагина

Salavat Kypere

Андрей Ли aka «Директор всего»
Изображение предоставлено Arthouse и Mainstream. Фотограф Маргарита Смагина

Андрей Ли aka «Директор всего»

Миша Ганнушкин и Анна Слоникова
Изображение предоставлено Arthouse и Mainstream. Фотограф Маргарита Смагина

Миша Ганнушкин и Анна Слоникова

Алена Ковалева
Изображение предоставлено Arthouse и Mainstream. Фотограф Маргарита Смагина

Алена Ковалева

Саша Алябьев
Изображение предоставлено Arthouse и Mainstream. Фотограф Маргарита Смагина

Саша Алябьев

Иван Вдовин
Изображение предоставлено Arthouse и Mainstream. Фотограф Маргарита Смагина

Иван Вдовин

Глюкоза
Изображение предоставлено Arthouse и Mainstream. Фотограф Маргарита Смагина

Глюкоза

В российский прокат фильм «Черный пес» выйдет 5 сентября 2024 года.

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