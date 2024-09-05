Главный герой фильма «Черный пес» Лан — бывший мотокаскадер, который возвращается в родной город после долгого отсутствия. Черный пес — бездомный задира и одиночка, наводящий ужас на жителей городка. После первой встречи этим двоим приходится провести неделю вместе на карантине. Так начинается история их большой дружбы. Две одинокие души отправляются в новое путешествие вместе.

После съемок исполнитель главной роли Эдди Пэн фактически «усыновил» пса Синя, ставшего главной звездой фильма. На Каннский фестиваль они приехали вместе. Синь стал одним из первых призеров Канн — он получил Гран-при жюри Palm Dog. Это премия самой талантливой собаке-актеру, вручаемая кинокритиками во время Каннского фестиваля.