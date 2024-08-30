Хореограф Мигель дебютирует в кино с работой «Искусство падения» ― драмой о мире танца с пластической постановкой дивы контеморари Ксении Михеевой

Наряду с профессиональными актерами в сериале примут участие популярные танцоры и постановщики.
По сюжету танцевальной драмы, молодой танцор Дима (Илья Прелин) пересекается с загадочным и строгим наставником Филом (Артур Астман), который побуждает его двигаться не только в танце, но и по жизни, стимулируя к взрослению и самоопределению. Девушка Димы, танцовщица Юля (Анна Цыганкова), настолько не уверена в себе, что готова предать свои мечты ради спокойствия, но Фил спасает и ее. А для жесткого и бескомпромиссного продюсера Ренаты (Линда Лапиньш) танцы — это только бизнес. Но однажды ее взгляды меняются под напором мощной энергетики молодого танцора Антона (Дмитрий Щебет).
режиссер-постановщик:
Я не хочу ни в коем случае учить кого- то или наставлять. Хочу предложить зрителям просто понаблюдать и сделать свои выводы. В каждом из нас живут сомнения, которые являются причиной самых глупых и самых романтичных поступков в жизни. Что значить быть наставником, который не может применить свои наставления к себе? Что значит быть победителем, который провозглашён толпой? Что значит упустить последний шанс и лишиться всякой возможности идти дальше? Что ты чувствуешь, когда спускаешься со сцены, где только что тебе рукоплескал весь зал, но с каждой ступенькой вниз ты всё больше понимаешь, что это иллюзия. Ты спускаешься в мир, где тебя и твою профессию, в большинстве, не понимают и не принимают. Где для обычных людей твои танцульки — это дурь, которую нужно выбить из головы, а ты, проходя через адскую физическую боль, восстанавливаешь своё тело, чтобы сцена еще хоть раз случилась у тебя в жизни. Именно поэтому я использую танец, как основную, полноправную и супермасштабную сюжетообразующую деталь. Это кино про падение, в которое танцовщики попадают с самого начала своего профессионального пути. Про то, как они с первого движения понимают всю боль утраты единственного места на этой земле, где можно говорить правду. И если твой танец действительно является языком высказывания, тебя могут услышать и понять все люди на этой планете. Именно поэтому я пытался создать атмосферу, где всё находится на своих местах, и артисты, занятые в этой работе, являются действующими танцовщиками и хореографами. Они не понаслышке знают, что в реале происходит внутри этой драмы, кровеносной системой которой является музыка и танцы.
Сериал станет дебютной режиссерской работой хореографа Мигеля. Сценаристом и креативным продюсером проекта выступила Дарья Грацевич («Измены», «Черное облако», «Интерны») — лауреата премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Хореографию для сериала ставит дива петербургского контемпорари Ксения Михеева.
В касте «Искусство падения»: Дмитрий Щебет, Артур Астман, Линда Лапиньш, Игорь Грабузов, Глеб Бочков, Анна Цыганкова, Илья Перлин, Алена Константинова, Анастасия Вядро, Амбрацум Кабанян и другие.
Премьера сериала состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.
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