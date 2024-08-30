Хореограф Мигель дебютирует в кино с работой «Искусство падения» ― драмой о мире танца с пластической постановкой дивы контеморари Ксении Михеевой

Мигель

режиссер-постановщик:

Я не хочу ни в коем случае учить кого- то или наставлять. Хочу предложить зрителям просто понаблюдать и сделать свои выводы. В каждом из нас живут сомнения, которые являются причиной самых глупых и самых романтичных поступков в жизни. Что значить быть наставником, который не может применить свои наставления к себе? Что значит быть победителем, который провозглашён толпой? Что значит упустить последний шанс и лишиться всякой возможности идти дальше? Что ты чувствуешь, когда спускаешься со сцены, где только что тебе рукоплескал весь зал, но с каждой ступенькой вниз ты всё больше понимаешь, что это иллюзия. Ты спускаешься в мир, где тебя и твою профессию, в большинстве, не понимают и не принимают. Где для обычных людей твои танцульки — это дурь, которую нужно выбить из головы, а ты, проходя через адскую физическую боль, восстанавливаешь своё тело, чтобы сцена еще хоть раз случилась у тебя в жизни. Именно поэтому я использую танец, как основную, полноправную и супермасштабную сюжетообразующую деталь. Это кино про падение, в которое танцовщики попадают с самого начала своего профессионального пути. Про то, как они с первого движения понимают всю боль утраты единственного места на этой земле, где можно говорить правду. И если твой танец действительно является языком высказывания, тебя могут услышать и понять все люди на этой планете. Именно поэтому я пытался создать атмосферу, где всё находится на своих местах, и артисты, занятые в этой работе, являются действующими танцовщиками и хореографами. Они не понаслышке знают, что в реале происходит внутри этой драмы, кровеносной системой которой является музыка и танцы.