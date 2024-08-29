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Кино и сериалы

Драма «Чума» главного режиссера «якутской новой волны» Дмитрия Давыдова выходит в широкий прокат

Премьера картины состоялась на прошлогоднем фестивале Маяк, где была отмечена наградой за лучшую режиссуру. Фильм также стал лучшим фильмом в конкурсе Feature fiction film на Lucania Film Festival в Италии.

Черно-белая драма «Чума» расскажет про вечную дилемму отношений отцов и детей, разворачивающуюся в далеких просторах якутской глубинки. В селе одна напротив другой живут две неполные семьи, без матерей. Робкого и безответного Ивана постоянно унижает сосед, дерзкий и самоуверенный Тихон. После того как Тихон избивает Ивана на глазах у сына, подросток разочаровывается в отце и начинает всё больше времени проводить с его обидчиком.

«Кинологистика» / AmmA Production

В игровом фильме режиссера «Пугало», «Ыт» и «Молодость» Дмитрия Давыдова снялись Вячеслав Устинов, Федор Сергеев и Перфиль Чупров. 

«Кинологистика» / AmmA Production

Прокат ленты в кинотеатрах страны стартует 19 сентября.

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