Драма «Чума» главного режиссера «якутской новой волны» Дмитрия Давыдова выходит в широкий прокат

Премьера картины состоялась на прошлогоднем фестивале Маяк, где была отмечена наградой за лучшую режиссуру. Фильм также стал лучшим фильмом в конкурсе Feature fiction film на Lucania Film Festival в Италии.
Черно-белая драма «Чума» расскажет про вечную дилемму отношений отцов и детей, разворачивающуюся в далеких просторах якутской глубинки. В селе одна напротив другой живут две неполные семьи, без матерей. Робкого и безответного Ивана постоянно унижает сосед, дерзкий и самоуверенный Тихон. После того как Тихон избивает Ивана на глазах у сына, подросток разочаровывается в отце и начинает всё больше времени проводить с его обидчиком.
В игровом фильме режиссера «Пугало», «Ыт» и «Молодость» Дмитрия Давыдова снялись Вячеслав Устинов, Федор Сергеев и Перфиль Чупров.
Прокат ленты в кинотеатрах страны стартует 19 сентября.
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