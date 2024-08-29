Драма «Чума» главного режиссера «якутской новой волны» Дмитрия Давыдова выходит в широкий прокат

Черно-белая драма «Чума» расскажет про вечную дилемму отношений отцов и детей, разворачивающуюся в далеких просторах якутской глубинки. В селе одна напротив другой живут две неполные семьи, без матерей. Робкого и безответного Ивана постоянно унижает сосед, дерзкий и самоуверенный Тихон. После того как Тихон избивает Ивана на глазах у сына, подросток разочаровывается в отце и начинает всё больше времени проводить с его обидчиком.