Сценарист Роман Кантор раскрывает загадку Всемирного потопа в приключенческом детективе «Находка века»

Таймураз Бадзиев

Продюсер:

Получается по-настоящему международный проект, который будет сниматься сразу в двух странах: в России и Армении. Мы планируем съемки в горах, на озерах, перевалах, и других редчайших локациях, куда, в принципе, еще не ступала нога ни одного режиссера в мире. Впереди не просто съемки сериала, а настоящий вызов для всех нас. Я думаю, что получится потрясающая история, тем более с таким режиссёром и актерами.