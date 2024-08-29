Сценарист Роман Кантор раскрывает загадку Всемирного потопа в приключенческом детективе «Находка века»

На поиски библейской реликвии отправляемся в Армению!
Главная героиня Диана с головой погружена в науку и являясь специалистом по древнейшей истории, она пишет диссертацию о роли женщины в Ветхом Завете и мечтает стать самым молодым доктором исторических наук среди женщин. Для работы над докторской Диана прилетает в Ереван, где случайно в одной из рукописей находит загадку, ведущую к раскрытию местонахождения Ноева Ковчега. Учёная отправляется в опасное приключение и к ней в компаньоны навязываются обаятельный аферист Авет и полицейский-искусствовед Рубен. Параллельно с троицей на поиски святыни приезжают представители древнейшего Ордена, поэтому задача Дианы не только разыскать реликвию, но и опередить адептов.
Продюсер:
Получается по-настоящему международный проект, который будет сниматься сразу в двух странах: в России и Армении. Мы планируем съемки в горах, на озерах, перевалах, и других редчайших локациях, куда, в принципе, еще не ступала нога ни одного режиссера в мире. Впереди не просто съемки сериала, а настоящий вызов для всех нас. Я думаю, что получится потрясающая история, тем более с таким режиссёром и актерами.
В касте восьмисерийника «Находка века»: Дарья Урсуляк, Арам Вардеванян, Эрик Яралов, Полина Ауг, Микаел Джанибекян, Беник Аракелян, Алена Хмельницкая, Игорь Верник, Левон Арутюнян и другие. Постановкой проекта занимается режиссер Семен Литовчин, а сценарием — автор хитовых «Мастера и Маргариты», «Серебряных коньков» и «Эпидемии. Вонгозеро» Роман Кантор. Премьера проекта состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.
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