Крепкая мужская вражда между суперзвездой и независимым кинокритиком.
По сюжету сериала «Актерище», Вячеслав Третьяков — суперзвезда современного российского кино. Идеальную картинку портят только разгромные обзоры блогера-кинокритика Никиты Кисляка. Третьяков пытается заставить Кисляка удалить видео и срывается на публичную драку. Чтобы восстановить репутацию и избежать суда, звезде придется выполнить условие ненавистного кинокритика — забыв про гордость и крупные контракты, сыграть главную роль в никому неизвестном провинциальном театре.
К Дмитрию Нагиеву и Антону Лапенко в каст многосерийника присоединились Жаргал Бадмацыренов, Александр Балуев, Никита Касьяненко, Екатерина Стулова, Евгения Туркова, Ростислав Лаврентьев и Алексей Лузин. Режиссером нового проекта Kion выступил Дмитрий Невзоров («Кибердеревня», «Полярный»), а к сценарию приложили руку Никита Лундин, Антон Бабаев, Эльдар Джафаргулиев и Вячеслав Дубинин. Премьера сериала состоится эксклюзивно на стриминге Kion в конце 2024-го — начале 2025-го года.
Режиссер:
Мы сразу поняли, что роль суперзвезды должен играть Дмитрий Нагиев. Можно даже сказать, сценарий был написан под него. Но главный акцент в этом кино хочется сделать на противостоянии двух личностей: большой кинозвезды и блогера-обзорщика, которого мы внутри авторской группы определяем как «человека с безграничными возможностями». Да, Никита Кисляк — инвалид-колясочник, но в первую очередь это сильная личность и отъявленный жизнелюб.
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