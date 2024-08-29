Дмитрий Невзоров

Режиссер:

Мы сразу поняли, что роль суперзвезды должен играть Дмитрий Нагиев. Можно даже сказать, сценарий был написан под него. Но главный акцент в этом кино хочется сделать на противостоянии двух личностей: большой кинозвезды и блогера-обзорщика, которого мы внутри авторской группы определяем как «человека с безграничными возможностями». Да, Никита Кисляк — инвалид-колясочник, но в первую очередь это сильная личность и отъявленный жизнелюб.