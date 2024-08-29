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Кино и сериалы

Стартовали съемки ироничного бадди-муви «Актерище» — с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко

Крепкая мужская вражда между суперзвездой и независимым кинокритиком.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion

По сюжету сериала «Актерище», Вячеслав Третьяков — суперзвезда современного российского кино. Идеальную картинку портят только разгромные обзоры блогера-кинокритика Никиты Кисляка. Третьяков пытается заставить Кисляка удалить видео и срывается на публичную драку. Чтобы восстановить репутацию и избежать суда, звезде придется выполнить условие ненавистного кинокритика — забыв про гордость и крупные контракты, сыграть главную роль в никому неизвестном провинциальном театре.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion

К Дмитрию Нагиеву и Антону Лапенко в каст многосерийника присоединились Жаргал Бадмацыренов, Александр Балуев, Никита Касьяненко, Екатерина Стулова, Евгения Туркова, Ростислав Лаврентьев и Алексей Лузин. Режиссером нового проекта Kion выступил Дмитрий Невзоров («Кибердеревня», «Полярный»), а к сценарию приложили руку Никита Лундин, Антон Бабаев, Эльдар Джафаргулиев и Вячеслав Дубинин. Премьера сериала состоится эксклюзивно на стриминге Kion в конце 2024-го — начале 2025-го года.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion
Дмитрий Невзоров

Режиссер:

Мы сразу поняли, что роль суперзвезды должен играть Дмитрий Нагиев. Можно даже сказать, сценарий был написан под него. Но главный акцент в этом кино хочется сделать на противостоянии двух личностей: большой кинозвезды и блогера-обзорщика, которого мы внутри авторской группы определяем как «человека с безграничными возможностями». Да, Никита Кисляк — инвалид-колясочник, но в первую очередь это сильная личность и отъявленный жизнелюб.

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