Гарик Сукачев и Юлия Хлынина обретут родственные связи на съемках комедийного экшна «Трудные папы»

В касте проекта помимо Гарика Сукачева и Юлии Хлыниной, Александр Лыков, Олег Рязанцев, Дмитрий Колчин, Михаил Тройник и другие. За сценарий отвечают Александр Белов и Полина Рыжова, вместе работавшие над сериалом «Мир! Дружба! Жвачка!». А оператором выступила Яна Риц. Съемки ленты стартовали в Москве, а продолжатся в Новороссийске.

«Мой персонаж — это человек со скверным характером. Он непутёвый, не имеет определённого места в жизни и живёт без особых забот, но его абсолютно всё устраивает. Внезапно в его жизни происходит важное событие: он встречается с дочерью Катей, которую никогда не знал. Постепенно, проходя через все трудности и недопонимания, он начинает её любить, и эта связь становится для него настоящим открытием. История трогательная и полна эмоций, ведь в ней происходит борьба двух мужчин за внимание девочки. Это даже можно назвать неким любовным треугольником, но с той лишь разницей, что во главе стоит любовь двух отцов к дочери. Мне кажется, что получится добрая и трогательная история, хорошая комедийная мелодрама», — комментирует Сукачев.

Премьера комедии «Трудные папы» состоится в онлайн-кинотеатре Okko.

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