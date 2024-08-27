18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

«Все, что тебя касается»: стартовали съемки приключенческого драмеди при участии группы «Звери»

Шестнадцатилетняя Маша в поисках отца. Возможно, она найдет его на концерте в «Лужниках»?

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Okko

«Все, что тебя касается» — это новый совместный проект режиссера «Метода 2», «Призрака» и «По щучьему велению» Александра Войтинского, в котором приняли участие российская рок-группа «Звери». Приключенческое драмеди спродюсирует бессмертный фронтмен коллектива Рома Зверь, он же выступит композитором музыки для фильма. Помимо Зверя, главные роли в картине исполнят Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов, Тимофей Кочнев, Лянка Грыу, Родион Вьюшкин, Вячеслав Кулаков, Виталий Щербина, Мария Когутницкая, Макар Гаасс, Кристина Корбут, Мария Юрченко, Виктор Трубачев, Мария Наумова, Вероника Журавлева, Алексей Лосихин, Юлия Сулес и Артем Гайдуков. Над сценарием работают Василий Ровенский, Александр Войтинский и Мария Матвеева, а за картинку отвечает оператор Антон Зенкович.

Фильм снимают в самой столице и Подмосковье, а также на живом концерте в «Лужниках», на котором собралось более 45 тысяч зрителей.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Okko
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Okko

«"Всё, что тебя касается" — своеобразное продолжение историй, рассказанных в ранних клипах группы "Звери", но на новом уровне. В этом фильме будет всё то, что мне всегда было важно — правда жизни, сильные эмоции, любовь и восхищение теми, кто сражается за свою мечту», — рассказывает режиссер.

Премьера приключенческой драмеди запланирована на 2025 год на Okko.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: