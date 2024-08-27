«Все, что тебя касается» — это новый совместный проект режиссера «Метода 2», «Призрака» и «По щучьему велению» Александра Войтинского, в котором приняли участие российская рок-группа «Звери». Приключенческое драмеди спродюсирует бессмертный фронтмен коллектива Рома Зверь, он же выступит композитором музыки для фильма. Помимо Зверя, главные роли в картине исполнят Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов, Тимофей Кочнев, Лянка Грыу, Родион Вьюшкин, Вячеслав Кулаков, Виталий Щербина, Мария Когутницкая, Макар Гаасс, Кристина Корбут, Мария Юрченко, Виктор Трубачев, Мария Наумова, Вероника Журавлева, Алексей Лосихин, Юлия Сулес и Артем Гайдуков. Над сценарием работают Василий Ровенский, Александр Войтинский и Мария Матвеева, а за картинку отвечает оператор Антон Зенкович.

Фильм снимают в самой столице и Подмосковье, а также на живом концерте в «Лужниках», на котором собралось более 45 тысяч зрителей.