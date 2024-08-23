«Головоломка 2», «Юг» и «Дорога в тысячу ли»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Головоломка 2» / Inside Out 2 (6+)

Хитовый анимационный сиквел, ставший самым кассовым проектом студии Pixar, наконец вышел и в онлайне. В центре внимания истории о том, как нужно принимать все в себе, вновь взросление и внутренняя жизнь девочки Райли. Из ребенка она превращается в подростка, а значит ее привычный эмоциональный багаж пополняется Завистью, Стыдом, Хандрой и, конечно, Тревожностью, которая и берет все в свои руки.

Придумавший (наблюдая за своей дочерью) и снявший первую «Головоломку» Пит Доктер на этот раз ограничился ролью продюсера, а режиссуру доверили Келси Манну, сценаристу «Хорошего динозавра».

С 20 августа, Prime Video, iTines