«Головоломка 2», «Юг» и «Дорога в тысячу ли»: Что смотреть дома на этой неделе

Анимационный хит Pixar этого года «Головоломка 2», трогательный роуд-муви про хороших людей «Юг» с Ярославом Могильниковым из «Слова пацана», масштабная сага «Дорога в тысячу ли», а также боевик «Наемный убийца» Джона Ву и комедия об общепите в Петербурге «Бар "МоскваЧики"» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Головоломка 2» / Inside Out 2 (6+)
Хитовый анимационный сиквел, ставший самым кассовым проектом студии Pixar, наконец вышел и в онлайне. В центре внимания истории о том, как нужно принимать все в себе, вновь взросление и внутренняя жизнь девочки Райли. Из ребенка она превращается в подростка, а значит ее привычный эмоциональный багаж пополняется Завистью, Стыдом, Хандрой и, конечно, Тревожностью, которая и берет все в свои руки.
Придумавший (наблюдая за своей дочерью) и снявший первую «Головоломку» Пит Доктер на этот раз ограничился ролью продюсера, а режиссуру доверили Келси Манну, сценаристу «Хорошего динозавра».
С 20 августа, Prime Video, iTines
Сериал «Юг», премьера (16+)
Режиссер Иван Соснин («Далеки близкие») вновь снимает умильный роуд-муви об отношениях отцов и детей и вообще хороших людей. На этот раз с Ярославом Могильниковым (Ералаш из «Слова пацана») в главной роли.
Тихий и замкнутый тинейджер Юг Кипень решается на отчаянный поступок — отправиться на поиски папы. Потенциальных родителей, живущих в разных частях страны, сыграли Юрий Колокольников, Кирилл Кяро и Александр Яценко. Также в проекте снялись Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев и Юлия Снигирь.
С 22 августа, Okko
Фильм «Бар "МоскваЧики"» (18+)
Ромком с Яной Кошкиной, Марком Богатыревым, Михаилом Тарабукиным, Екатериной Шкуро, а также Катей IOWA и Dava в касте. Три подруги-москвички едут отдохнуть на несколько дней в Петербург. Уик-энд проходит так бурно, что к его концу они внезапно покупают здесь бар. А параллельно — знакомятся с тремя парнями.
Снял фильм о якобы низком пороге вхождения в общепит города Анарио Мамедов («Мальдивы подождут», «Последний аксель»).
С 22 августа, Premier, «Кинопоиск», «Иви»
Фильм «Нежный восток» / The Sweet East (18+)
Сатирический и сюрреалистичный роуд-муви — дебют в режиссуре оператора Шона Прайса Уильямса («Рождество, опять», «Айрис», «Тесла»). Юная Лиллиан (Талия Райдер из «Никогда, редко, иногда, всегда») едет с классом в Вашингтон, во время экскурсии она сбегает, чтобы путешествовать самостоятельно. В фильме также снялись Джейкоб Элорди, Эрл Кейв, Саймон Рекс, Айо Эдерби и многие другие.
Уже вышел, Wink
«Красавица-воин Сейлор Мун: Космос» / Bishoujo Senshi Sailor Moon Cosmos Movie (18+)
Полнометражный фильм о бесстрашной воительнице заявлен как финал истории Усаги Цукино, сражающейся со злом в образе Сейлор Мун (по крайней мере, на этом заканчивается оригинальная манга Наоко Такэути). Битвы на этот раз будут планетарного масштаба, так как антагонистка Сейлор Галаксия попытается захватить весь Млечный Путь. Чтобы ее остановить, главной героине придется призвать всю силу лунной призмы и отправиться в космос.
С 22 августа, Netflix
Сериал «План Б» / Plan B, 2 сезон (18+)
Продолжение проекта-антологии об исправлении ошибок прошлого и «эффекте бабочки»— теперь с новыми героями. Во втором сезоне с помощью организации «План Б» изменить минувшее будет пытаться полицейская Мия Коулман (Винесса Антуан). В расстроенных чувствах из-за личных и карьерных неудач она выехала на бытовую ссору, которая закончилась в итоге жестоким убийством.
С 11 августа, CBC, «Амедиатека»
Сериал «Дорога в тысячу ли» / Pachinko, 2 сезон (18+)
Экранизация книги Мин Чжин Ли про судьбу Сонджи и ее детей, которая в России выходила под именем «Дорога в тысячу ли» (в оригинале роман тоже называется «Pachinko»). Главная героиня родилась в Пусане в 1930-е, когда Корея была аннексирована Японией. Впереди у нее долгая и не всегда счастливая жизнь, полная драматических поворотов. Повзрослевшую Сонджи играет Юн Е-джон, получившая «Оскар» за роль бабушки в фильме «Минари». В новом сезоне саги речь пойдет в том числе о Второй мировой.
С 23 августа, Apple TV+
Фильм «Наемный убийца» / The Killer (18+)
Боевик Джона Ву («Миссия невыполнима 2», «Без лица») с Натали Эммануэль и Омаром Си — ремейк его же одноименного гонконгского фильма 1989 года. Когда наемная убийца Зи по этическим причинам отказывается застрелить свою цель — незрячую женщину — она сама превращается в мишень, за которой охотятся как другие киллеры, так и полицейский Сей.
С 23 августа, Peacock
Фильм «Через год в это же время» / This Time Next Year (18+)
Для всех, кому в третьем сезоне «Эмили в Париже» не хватило Люсьена Лавинскота, в онлайне выходит британский ромком с его участием об удаче и где она обитает. Минни (Софи Куксон из «Kingsman: Секретная служба» и Куинн (как раз Лавинскот) родились в одной больнице Лондона, только он на пару минут раньше. Поэтому именно ему досталось имя, которое хотели дать ребенку обе мамы. Выросшая Минни начинает считать, что вместе с именем Куинн забрал и ее везение.
Режиссером картины стал Ник Мур — монтажер «Реальной любви» и «Ноттинг Хилла» и постановщик «Оторвы» с Эммо Робертс.
Уже вышел, «Иви», «Кинопоиск», Kion, Okko
Сериал «Город бога: Борьба продолжается» / Cidade de Deus: A Luta Não Para (18+)
Сериальный сиквел бразильского фильма-номинанта на «Оскар». Действие происходит в начале нулевых в Рио-де-Жанейро. Выросший и ставший фотографом Бускапе (Алешандре Родригис) продолжает наблюдать (в том числе через объектив камеры), как в его родных фавелах жестокие банды уничтожают друг друга. При этом происходящее, кажется, уже не трогает его так, как раньше, чем очень возмущена его 15-летняя дочь. Она полагает, что папа эксплуатирует чужие страдания и боль.
Режиссером мини-сериала выступил Али Муритиба («Ржавчина», «Любовь бессмертна»).
С 25 августа, HBO
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