На берегу Финского залива стартует IX фестиваль короткого метра под открытым небом «Кинолес»

В конкурсной программе опен-эйра не только дебютные работы, но и фильмы-победители международных фестивалей.
"Секретное место"
С 30 августа по 1 сентября в Петербурге пройдёт девятый open-air фестиваль короткого метра «Кинолес». Пляж «Морские дубки» в поселке Лисий нос станет площадкой для показа 10 российских игровых картин, от студенческих дебютов до фильмов, отмеченных на международных фестивалях. Как рассказали Собака.ru организаторы смотров, «жюри и зрители оценят десять историй с разным характером и атмосферой, задающих вопросы о поиске смысла жизни, месте человека в современном цифровом обществе, об эзотерике, рождении и смерти». В кинокомиссию, помимо зрителей, вошли режиссер Артем Антонов, кинокритик и редактор журнала «Сеанс» Павел Пугачев, звукорежиссер Марина Шейман и продюсер конкурса Ai-фильмов MyFilm48 Павел Перегудов.
В конкурсной программе IX фестиваля короткого метра «Кинолес»: история на грани повседневности и магического реализма «А под пальто» 2023 года режиссера Наталии Дементьевой, картина про становление современного героя в образе провинциально стендап-комика «Астрахань» Овеза Нарлиева, драма «Дом, в котором мы жили» Андрея Кречетова, переосмысление фантасмагории Кафки «Жук» режиссера Дарьи Дашуниной, игра на выживание с оглядкой на «Топи» Мирзоева «Калачакра» режиссера Аи Улзытуевой, мелодрама «Пизанская башня» Ольги Гагариной. Покажут также драма дуэта режиссеров Арсения Милицина и Анны Поповой «Сеанс», арт-исследование от петербургского художника и фотографа Ивана Турухано «Секретное место» и фильм о разоблачении телефонных мошенников «Склероз» от режиссера Романа Клименко.
Помимо кинопоказов, организаторы фестиваля подготовили параллельную программу воркшопов по основам киноискусства: от режиссуры монтажа до актерских практик и сторителлинга. Также будет организована детская площадка и спортивная зона. В преддверии вечерних показов пройдет серия музыкальных концертов петербургских рок, инди и фолк-фьюжн групп.
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