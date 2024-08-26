На берегу Финского залива стартует IX фестиваль короткого метра под открытым небом «Кинолес»

С 30 августа по 1 сентября в Петербурге пройдёт девятый open-air фестиваль короткого метра «Кинолес». Пляж «Морские дубки» в поселке Лисий нос станет площадкой для показа 10 российских игровых картин, от студенческих дебютов до фильмов, отмеченных на международных фестивалях. Как рассказали Собака.ru организаторы смотров, «жюри и зрители оценят десять историй с разным характером и атмосферой, задающих вопросы о поиске смысла жизни, месте человека в современном цифровом обществе, об эзотерике, рождении и смерти». В кинокомиссию, помимо зрителей, вошли режиссер Артем Антонов, кинокритик и редактор журнала «Сеанс» Павел Пугачев, звукорежиссер Марина Шейман и продюсер конкурса Ai-фильмов MyFilm48 Павел Перегудов.