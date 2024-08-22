Макар Хлебников и Тимофей Трибунцев снимаются в криминальной комедии «Попадос» Александра Собичевского

К Хлебникову и Трибунцову в каст нового проекта режиссера Александра Собичевского («Обычная женщина») присоединились Антон Шокалюк, Шарифбек Закир, Лиза Ищенко, Елизавета Кононова, Евгения Калинец, Андрей Прытков, Дмитрий Журавлев и другие. За сценарий отвечает Илья Шошин («Минус Дима»), а за картинку — оператор Филипп Задорожный («12 тысяч проб», «Математическое неравенство», «Жизнь человека. Последнее интервью»).

«На мой взгляд, "Попадос" — иллюстрация известной шутки о том, что каждый взрослый мужчина — это чудом выживший мальчик. Это история парней с ещё максималистским, черно-белым взглядом на мир, где зло безусловно, а первая любовь единственная и настоящая. Как три мушкетёра, готовых проскакать полмира в поисках подвесок королевы, они, тем не менее попадают во вполне серьёзные ситуации, их ищут бандиты, их кидают на деньги, а родителям как никогда, оказывается, нужна их помощь», — рассказывает режиссер сериала Александр Собичевский.