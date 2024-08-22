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Кино и сериалы

Макар Хлебников и Тимофей Трибунцев снимаются в криминальной комедии «Попадос» Александра Собичевского

Пацанский бадди-муви про подростков в антураже провинциальной России.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion

По сюжету «Попадос», трем подросткам попадает в руки оборудование для газовой резки. Решив заработать, пацаны без разрешения берут машину соседа-полицейского и отправляются на заброшенную стройку, чтобы разрезать и сдать на металл старый башенный кран. Однако кран падает на машину лидера ОПГ, который только что на их глазах застрелил дальнобойщика. Герои пускаются в бега.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion

К Хлебникову и Трибунцову в каст нового проекта режиссера Александра Собичевского («Обычная женщина») присоединились Антон Шокалюк, Шарифбек Закир, Лиза Ищенко, Елизавета Кононова, Евгения Калинец, Андрей Прытков, Дмитрий Журавлев и другие. За сценарий отвечает Илья Шошин («Минус Дима»), а за картинку — оператор Филипп Задорожный («12 тысяч проб», «Математическое неравенство», «Жизнь человека. Последнее интервью»).

«На мой взгляд, "Попадос" — иллюстрация известной шутки о том, что каждый взрослый мужчина — это чудом выживший мальчик. Это история парней с ещё максималистским, черно-белым взглядом на мир, где зло безусловно, а первая любовь единственная и настоящая. Как три мушкетёра, готовых проскакать полмира в поисках подвесок королевы, они, тем не менее попадают во вполне серьёзные ситуации, их ищут бандиты, их кидают на деньги, а родителям как никогда, оказывается, нужна их помощь», — рассказывает режиссер сериала Александр Собичевский.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion

Релиз сериала «Попадос» намечен на 2025 год на платформе онлайн-кинотеатра Kion.

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