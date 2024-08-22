О самом знаменитом онкологе Петербурга Ростиславе Павлове сняли документальный фильм!

Документальный фильм расскажет о непростом пути онколога, абдоминального хирурга Ростислава Павлова — выпускника НМИЦ им. Н.Н. Петрова, Высшей школы онкологии, Сколково и Гарварда. Кандидата медицинских наук (и скоро доктора!). Фаундера онлайн-школы эффективного общения с пациентами Communication Skills и «русского медицинского TED» — конференции Medical Future Community. Ученика выдающегося онколога, вдохновившего тысячи врачей и пациентов на борьбу против рака, Андрея Павленко.

Как добиться головокружительных успехов и остаться человеком? Как бороться с болезнью близкого? Что сказать хейтерам, если у тебя есть талант и амбиции? Что делать с несправедливостью и увольнением из престижного проекта? О препятствиях и сомнениях, источниках вдохновения и принципах, личной жизни и профессии Ростислава в 77-минутной картине рассказывает он сам, его коллеги, друзья, ученики и супруга Александра.

Над фильмом работал продюсерский центр Киностудии им. М. Горького при поддержке Министерства культуры. Режиссер — документалист Яков Юровицкий («Беслан. Три дня навсегда», «Между небом и тайгой»), продюсер — Наталья Реброва (сериалы «Хронотоп», «Forbes 30 до 30»).

Первый показ пройдет 24 августа в Музее Москвы на Втором Фестивале документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc (вход свободный, а расписание здесь). Создатели поделятся историей работы над фильмом.

21 сентября премьера в Петербурге. Локация уточняется.

Блиц-опрос о фильме для Ростислава Павлова

Ростислав, выпишите рецепт: кому посмотреть кино?

В первую очередь, миллениалам, зумерам, начинающим лидерам, которые ищут себя и думают, что сейчас все пути закрыты. А мы живем в мире и стране возможностей!

И что вы им посоветуете?

Наш главный месседж: не бойтесь двигаться вперед (первый шаг — самое страшное и самое важное); не копируйте чужую личность, становитесь оригиналом; будьте креативными, ищите решения вне системы.

Два личных инсайта?

Время — главный ресурс, а семья — фундамент роста. Кстати, Саша и наши дети Амелия и Леонард — все появятся в картине.

К чему готовиться по вайбу?

Это будет медицинский «Майор Гром»! Я, конечно, Гром.

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