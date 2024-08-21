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Кино и сериалы

В сети появился трейлер «Мегалополиса» — утопии Фрэнсиса Форда Копполы

Крупномасштабный и очень дорогой (режиссер только на съемки потратил $120 млн личных денег, а теперь добавит $20 млн на маркетинговое продвижение!) проект-фантасмагория с Адамом Драйвером в главной роли.

Картина исследует тему урбанизма, будущее городов и конфликты между различными социальными и политическими силами. Основной сюжет разворачивается вокруг архитектора, который пытается построить утопический город будущего — мегаполис, в котором гармонично сосуществуют технологии, природа и человек. Фильм затрагивает вопросы общественного устройства, идеализма, мечты о будущем и то, как эти идеи сталкиваются с реальностью, коррупцией и человеческими слабостями. Сам Коппола описывает фильм как размышление о судьбе цивилизации.

кадры из фильма
кадры из фильма

«Мегалополис» — это амбициозный долгострой Фрэнсиса Форда Копполы, известного по таким классическим фильмам, как «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и «Дракула». Режиссер начал разрабатывать собственную утопию еще в 1980-х годах, однако технические и финансовые трудности отложили съемки. В последние годы Коппола решил вернуться к идеи реализации фильма — теперь на собственные средства. 

кадры из фильма
кадры из фильма

К Адаму Драйверу в по-настоящему звездный каст картины присоединились Джон Войт, Дастин Хоффман, Кейт Бланшетт, Мишель Пфайффер, Натали Эммануэль, Лоренс Фишберн и Форест Уитакер. Премьера сай-фай драмы состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале.

Релиз картины в зарубежном прокате состоится 27 сентября.

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