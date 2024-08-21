В сети появился трейлер «Мегалополиса» — утопии Фрэнсиса Форда Копполы

Картина исследует тему урбанизма, будущее городов и конфликты между различными социальными и политическими силами. Основной сюжет разворачивается вокруг архитектора, который пытается построить утопический город будущего — мегаполис, в котором гармонично сосуществуют технологии, природа и человек. Фильм затрагивает вопросы общественного устройства, идеализма, мечты о будущем и то, как эти идеи сталкиваются с реальностью, коррупцией и человеческими слабостями. Сам Коппола описывает фильм как размышление о судьбе цивилизации.