На «Ленфильме» и в Доме кино покажут ретроспективу мастера экспериментального кино ‍Джеймса Беннинга

29 августа в Доме кино покажут «Рур» — фильм 2009 года, который стал первой работой кинематографиста, снятой за пределами США. Он рассматривает индустриальные пейзажи Рурской области в Германии в контексте взаимодействия окружающей экосистемы и промышленности: от дымящихся труб заводов до медитативного созерцания природы.

В этот же день на «Ленфильме» смотрим фильм 2021 года «Соединенные Штаты Америки», состоящий из 52 статичных кадров, собранных в визуальный путеводитель по различным регионам. Однако это обман! Картина была снята в Калифорнии во время пандемии COVID-19; ландшафт этого региона органично мимикрирует под другие места.

Завершит ретроспективу 30 августа показ ленты 1986 года «Самоубийство в пейзаже», рассказывающей о природе насилия и роли медиа в создании образов преступников на примере двух случаев: убийства подростком Брендой Спенсер своих одноклассников, а также убийства, совершенного Эдвардом Гейном, который послужил реальным прототипом для персонажей фильмов «Психо» и «Молчание ягнят».

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