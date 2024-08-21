На «Ленфильме» и в Доме кино покажут ретроспективу мастера экспериментального кино ‍Джеймса Беннинга

Все показы предварит вступительное слово от редактора и исследовательницы кино Дарьи Бовшиковой.
«Рур»
Американского независимого режиссера Джеймса Беннинга называют мастером ландшафтного кино, а его работы часто сравнивают с произведениями художника Энди Уорхола и канадского режиссера, скульптора и музыканта Майкла Сноу. Картины Беннинга отличаются медитативностью, минималистичным изображением и использованием плана-секвенции (долгий кадр). В них нет традиционных аспектов повествования, таких как диалоги и сюжет. Режиссер отступает от классического кинематографа, позволяя зрителю сосредоточиться на деталях, визуальной составляющей, разряженности действия и ощущении времени в фильмах. В рамках ретроспективы, которая пройдет с 26 по 30 августа, будут представлены пять работ постановщика, снятых в разные годы.
«Соединенные Штаты Америки»
26 августа в Доме кино покажут документальное эссе 2017 года «Читатели», исследующее практическое взаимодействие человека с текстом и раскрывающее истоки медитативного состояния, возникающего в процессе чтения.
28 августа смотрим экспериментальную картину «Двадцать сигарет», снятую Беннингом в 2011 году. Фильм состоит из 20 кадров, изображающих человека, курящего сигарету от начала до конца. Традиционная для режиссера статичная съемка здесь сочетается с полным отсутствием звукового сопровождения — все по законам медленного кино!
«Самоубийство в пейзаже»
29 августа в Доме кино покажут «Рур» — фильм 2009 года, который стал первой работой кинематографиста, снятой за пределами США. Он рассматривает индустриальные пейзажи Рурской области в Германии в контексте взаимодействия окружающей экосистемы и промышленности: от дымящихся труб заводов до медитативного созерцания природы.
В этот же день на «Ленфильме» смотрим фильм 2021 года «Соединенные Штаты Америки», состоящий из 52 статичных кадров, собранных в визуальный путеводитель по различным регионам. Однако это обман! Картина была снята в Калифорнии во время пандемии COVID-19; ландшафт этого региона органично мимикрирует под другие места.
Завершит ретроспективу 30 августа показ ленты 1986 года «Самоубийство в пейзаже», рассказывающей о природе насилия и роли медиа в создании образов преступников на примере двух случаев: убийства подростком Брендой Спенсер своих одноклассников, а также убийства, совершенного Эдвардом Гейном, который послужил реальным прототипом для персонажей фильмов «Психо» и «Молчание ягнят».
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