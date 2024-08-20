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Кино и сериалы

Тильда Суинтон и Джулианна Мур в тизере первого англоязычного фильма Педро Альмодовара «Комната по соседству»

В картине классика современности актрисы сыграли давних подруг, судьбы которых давно разошлись, но сойдутся вновь при трагических обстоятельствах. 

Художественная лента «Комната по соседству» станет идейным продолжением другого фильма режиссера «Параллельные матери» 2021 года. К Мур и Суинтон в каст проекта присоединились Джон Туртурро и дочь Юэна Макгрегора — Эстер Роуз.

кадр из трейлера

Премьера англоязычного дебюта оскороносного режиссера Педро Альмодовара состоится 2 сентября в рамках Венецианского кинофестиваля.

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