Тильда Суинтон и Джулианна Мур в тизере первого англоязычного фильма Педро Альмодовара «Комната по соседству»

Художественная лента «Комната по соседству» станет идейным продолжением другого фильма режиссера «Параллельные матери» 2021 года. К Мур и Суинтон в каст проекта присоединились Джон Туртурро и дочь Юэна Макгрегора — Эстер Роуз.