«Ленфильм» приглашает котов на кастинг для нового фильма

В пресс-службе киностудии «Ленфильм» рассказали, что сейчас проходит кастинг котов для съемок нового художественного фильма «Кот ученый» режиссера Ивана Архипова. На сегодня проект находится на стадии предпродакшна, впереди его ждет питчинг в Фонде кино.

Создатели проекта уже посмотрели в деле 16 котов, среди которых пока не удалось найти будущую звезду больших экранов. Пушистый компаньон станет кошачьим воплощением актера, который сыграет в фильме ведущую роль.