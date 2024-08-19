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Кино и сериалы

«Ленфильм» приглашает котов на кастинг для нового фильма

Это проект «Кот ученый», который никак не связан с Александром Пушкиным, рассказывает о неудавшимся эксперименте молодого исследователя.

vk.com/lenfilmstudios / Киностудия «Ленфильм»

В пресс-службе киностудии «Ленфильм» рассказали, что сейчас проходит кастинг котов для съемок нового художественного фильма «Кот ученый» режиссера Ивана Архипова. На сегодня проект находится на стадии предпродакшна, впереди его ждет питчинг в Фонде кино.

Создатели проекта уже посмотрели в деле 16 котов, среди которых пока не удалось найти будущую звезду больших экранов. Пушистый компаньон станет кошачьим воплощением актера, который сыграет в фильме ведущую роль. 

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