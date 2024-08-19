Роман-катастрофу «Тоннель» Яны Вагнер экранизирует режиссер «Золотого дна» Илья Ермолов

По сюжету несколько сотен человек внезапно оказываются запертыми под Москвой-рекой. Причина неизвестна, спасение не приходит, и спустя считанные часы всем начинает казаться, что мира за пределами тоннеля больше не существует. Важно только то, что внутри. Что делать, когда закончится вода? Надолго ли хватит воздуха? Вспыхивают конфликты, раздаются первые выстрелы... Удастся ли им выбраться? И главное — остаться людьми?

«Изначально я "Тоннель" и придумала как сценарий для сериала, но написала роман. И, по-моему, так даже лучше, потому что теперь будет и то, и другое. Эта самая страшная моя история и самая трудная, и она очень мне дорога. Желаю удачи Иви и держу кулаки, пусть на экране получится так же страшно, как и на бумаге», — рассказывает писательница.

Совместно с Ермоловым и Калужановым к съемкам приступила кинокомпания AP Entertainment в лице продюсеров Дмитрия Рудовского («Духless», «Притяжение», «Выжить после») и Матвея Зубалевича. Сериал по мотивам бестселлера Вагнер — не первая экранизация текстов писательницы. В 2019 году на экраны вышел многосерийный проект «Эпидемия» по мотивам «Вонгозеро» — он вошел в сетку Originals стримингового сервиса Netflix.