На 89-ом году жизни умер французский актер Ален Делон

«Алан-Фабьен, Анушка, Энтони, а также (собака) Лубо с огромной печалью сообщают об уходе своего отца. Он мирно скончался в своем доме в Души, в окружении троих детей и семьи (. ..) Его семья любезно просит уважать его частную жизнь в этот крайне болезненный момент траура», — говорится в заявлении детей актера агентству Agence France Presse.

Делон наиболее известен ролями в фильмах Лукино Висконти, Рене Клемана и Жан-Пьера Мельвиля, в том числе в «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Леопард», «Самурай». Делон получил премию «Сезар» (в 1985 году за фильм «Наша история»), кроме того, он обладатель почетных «Золотого медведя» и «Пальмовой ветви».

Напомним, что в 2017 году Ален Делон объявил о завершении актерской карьеры. В июне 2019 года он перенес инсульт.

