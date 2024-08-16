Объявлены лауреаты Фестиваля российского кино «Окно в Европу» — 2024

В Выборге завершились XXXII ежегодные киносмотры, церемония закрытия состоялась 15 августа в Выборгском замке. Главный приз конкурса игрового кино получила картина «Филателия» Натальи Назаровой — драма с Алиной Ходжевановой и Максимом Стояновым в главных ролях. По сюжету, героиня истории Яна работает на почте и собирает марки, а потом неожиданно для себя встречает моряка по имени Петр, который меняет ее жизнь.