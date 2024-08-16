Объявлены лауреаты Фестиваля российского кино «Окно в Европу» — 2024

В Выборге завершились XXXII ежегодные киносмотры, церемония закрытия состоялась 15 августа в Выборгском замке. Главный приз конкурса игрового кино получила картина «Филателия» Натальи Назаровой — драма с Алиной Ходжевановой и Максимом Стояновым в главных ролях. По сюжету, героиня истории Яна работает на почте и собирает марки, а потом неожиданно для себя встречает моряка по имени Петр, который меняет ее жизнь.
«Филателия», режиссер Наталья Назарова
Победители конкурса игрового кино
Главный приз
«Филателия», режиссер Наталья Назарова
Специальный приз за актерский ансамбль завтрашнего дня
«Наступит лето», режиссер Кирилл Султанов
Специальный приз за лучший дебют
«Ровесник», режиссер Федор Кудрявцев
Специальный приз «За уникальный киноязык и поэтическую визуализацию»
«Ласточка», режиссер Малика Мухамеджан и оператор Артем Исаев
Особое упоминание «За пронзительный актерский дуэт»
Максим Стоянов и Алина Ходжеванова, фильм «Филателия», режиссер Наталья Назарова
Приз победителя рейтинга кинокритиков «5 звезд»
«Филателия», режиссер Наталья Назарова
Приз Гильдии продюсеров России
«Затерянные», режиссер Роман Каримов
Приз Медиаконгресса «Содружество журналистов» за лучший сценарий
«Правила Филиппа», режиссер Роман Косов
Приз киностудии «НЭЦКИ» имени Саввы Кулиша
«Легенды вечных снегов», режиссер Алексей Романов
Приз президента фестиваля
«Затерянные», режиссер Роман Каримов
«Бюро», режиссера Пабло Рохаса
Победители конкурса документального кино
Специальный приз жюри «За лучший дебют»
«Скворечник», режиссер Екатерина Зиновьева
Особое упоминание «За веру в себя, которая определяет наше общее завтра»
«Хранитель форта Красная горка», режиссер Елизавета Бернова
Особое упоминание «Архитектурному бюро «Хвоя» за проектирование нашего завтра»
Героям фильма «Бюро», режиссера Пабло Рохаса
«Ручей, бегущий в горы», режиссер Александр Храмцов
Победители конкурса анимационного кино
Главный приз
«Ручей, бегущий в горы», режиссер Александр Храмцов
Специальный приз «За убедительный образ всеобщего оцепенения»
«Спать хочется», режиссер Игорь Волошин
Особое упоминание «За легкое касание темы одиночества, за умение отпускать и жить на паузе чувств»
«Дождь-подросток», режиссер Мария Савенкова
Особое упоминание «За безошибочное понимание синоптического языка детства»
«Не включайте свет», режиссер Алексей Игнатов
«Особенности национальной больницы», режиссер Станислав Светлов
Победители конкурсной программы «Выборгский счет»
Первое место, Приз имени Армена Медведева — «Особенности национальной больницы», режиссер Станислав Светлов
Второе место — «Бери да помни», режиссер Байбулат Батулла
Третье место — «Правила Филиппа», режиссер Роман Косов
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