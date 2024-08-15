Режиссер нашумевшего «Слова пацана» Жора Крыжовников снимет сериал «Москва слезам не верит»

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» Жора Крыжовников уже приступил к съемкам парафраза фильма «Москва слезам не верит». Об этом режиссер сообщил на пресс-конференции, посвященной запуску «Московской международной недели кино». На данный момент, сериал анонсировали в виде аббревиатуры — «МСНВ».

«Мы сейчас снимаем сериал, посвященный Москве. Мы так привыкли к тому, что вокруг нас происходит… Но, когда ты смотришь на фотографии Москвы 20-летней давности — всю заклеенную, замусоренную, со стихийными парковками везде, то понимаешь, что произошло, и, как похорошела «наша саванна», как говорилось в одном мультфильме», — сказал Крыжовников.