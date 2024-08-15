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Кино и сериалы

Режиссер нашумевшего «Слова пацана» Жора Крыжовников снимет сериал «Москва слезам не верит»

Проект станет авторским (где Крыжовников выступает режиссером, сценаристом и продюсером!) переосмыслением картины 1979 года, получившей «Оскар».

Владимир Меньшов, "Москва слезам не верит", 1980 год
кадр из фильма

Владимир Меньшов, "Москва слезам не верит", 1980 год

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» Жора Крыжовников уже приступил к съемкам парафраза фильма «Москва слезам не верит». Об этом режиссер сообщил на пресс-конференции, посвященной запуску «Московской международной недели кино». На данный момент, сериал анонсировали в виде аббревиатуры — «МСНВ».

«Мы сейчас снимаем сериал, посвященный Москве. Мы так привыкли к тому, что вокруг нас происходит… Но, когда ты смотришь на фотографии Москвы 20-летней давности — всю заклеенную, замусоренную, со стихийными парковками везде, то понимаешь, что произошло, и, как похорошела «наша саванна», как говорилось в одном мультфильме», — сказал Крыжовников.

Владимир Меньшов, "Москва слезам не верит", 1980 год
кадр из фильма

Владимир Меньшов, "Москва слезам не верит", 1980 год

Крыжовников также отметил, что российская киноиндустрия претерпевает «невероятный бум», а Москва является ее центром. Он добавил, однако, что в индустрии сейчас «жуткая нехватка специалистов всех уровней, не просто топовых, а буквально всех: костюмеров, гримеров и актеров — не хватает всех».

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