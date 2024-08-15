Режиссер нашумевшего «Слова пацана» Жора Крыжовников снимет сериал «Москва слезам не верит»

Проект станет авторским (где Крыжовников выступает режиссером, сценаристом и продюсером!) переосмыслением картины 1979 года, получившей «Оскар».
Владимир Меньшов, "Москва слезам не верит", 1980 год
Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» Жора Крыжовников уже приступил к съемкам парафраза фильма «Москва слезам не верит». Об этом режиссер сообщил на пресс-конференции, посвященной запуску «Московской международной недели кино». На данный момент, сериал анонсировали в виде аббревиатуры — «МСНВ».
«Мы сейчас снимаем сериал, посвященный Москве. Мы так привыкли к тому, что вокруг нас происходит… Но, когда ты смотришь на фотографии Москвы 20-летней давности — всю заклеенную, замусоренную, со стихийными парковками везде, то понимаешь, что произошло, и, как похорошела «наша саванна», как говорилось в одном мультфильме», — сказал Крыжовников.
Владимир Меньшов, "Москва слезам не верит", 1980 год
Крыжовников также отметил, что российская киноиндустрия претерпевает «невероятный бум», а Москва является ее центром. Он добавил, однако, что в индустрии сейчас «жуткая нехватка специалистов всех уровней, не просто топовых, а буквально всех: костюмеров, гримеров и актеров — не хватает всех».
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