Сюжет фильма, который выйдет в российский прокат 7 ноября, основан на реальных событиях, в частности на романе звезды театра и советского летчика, история которого развивается на фоне турбулентных событий 1930-х годов.
«Любовь Советского Союза» — это картина о поколении смелых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только любви, открывающей им путь к достижениям и открытиям. О решениях и выборах, предательстве и верности тех, кто был значим в небе и на земле, о времени жизненных испытаний, которые выпали на их недолгие, но яркие судьбы. О женщине, которая была мечтой и настоящей любовью Советского Союза.
К Софье Эрнст, Александру Устюгову и Федору Федотову в каст крупномасштабной исторической эпопеи присоединились Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Алена Бабенко, Игорь Петренко, Ангелина Поплавская, Роман Мадянов Владимир Виноградов, Антон Момот, Максим Керин, Сергей Жарков, Максим Литовченко, Галина Бокашевская, Елена Муравьева и Светлана Смирнова-Кацагаджиева. Продюсируют драму Константин Эрнст и Анатолий Максимов, а ставят — Никита Высоцкий и Илья Лебедев. За картинку отвечает оператор-постановщик Максим Шинкоренко, а за сценарий — Сергей Снежкин при участии Владимира Валуцкого.
Генеральный директор Первого канала, продюсер фильма:
Действие нашей новой картины происходит по большей части в Москве 30-х годов. Столица сама по себе — это потрясающая локация для съемок, но Москва тех лет, она совершенно особенная. Авангардная, конструктивистская, легкая. Когда еще не пришло время тяжелого послевоенного ампира. В «Любви Советского Союза» мы показываем Москву влюбленными глазами. Собственно, многие объекты из тех 30-х годов сохранились и блестяще отреставрированы. Они послужили нам съемочной площадкой — Северный Речной вокзал, павильоны ВДНХ и др. Премьеру трейлера мы приурочили к Московской неделе кино, а премьера самого фильма «Любовь Советского Союза» состоится 7 ноября.
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