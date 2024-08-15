«Любовь Советского Союза» — это картина о поколении смелых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только любви, открывающей им путь к достижениям и открытиям. О решениях и выборах, предательстве и верности тех, кто был значим в небе и на земле, о времени жизненных испытаний, которые выпали на их недолгие, но яркие судьбы. О женщине, которая была мечтой и настоящей любовью Советского Союза.