В сети появился трейлер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Продолжение одного из самых дорогих сериалов (затраты на разработку составят около $1 млрд.) современности расскажет о Темном Властелине Сауроне и ковке Колец власти искусным мастером Келебримбора. Во втором сезоне ему придется постараться, чтобы вновь подчинить себе народы Средиземья.