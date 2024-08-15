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Кино и сериалы

В сети появился трейлер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

В продолжении обещают возвращение великого и ужасного темного мага Саурона.

Продолжение одного из самых дорогих сериалов (затраты на разработку составят около $1 млрд.) современности расскажет о Темном Властелине Сауроне и ковке Колец власти искусным мастером Келебримбора. Во втором сезоне ему придется постараться, чтобы вновь подчинить себе народы Средиземья.

кадры из сериала
кадры из сериала
кадры из сериала

Ранее стало известно, что шоураннеры сериала заключили новый трехлетний контракт с Amazon MGM Studios, а также уже приступили к съемкам третьего сезона. 

Запуск второго сезона запланирован на 29 августа на стриминговом сервисе Prime Video.

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