В сети появился трейлер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

В продолжении обещают возвращение великого и ужасного темного мага Саурона.
Продолжение одного из самых дорогих сериалов (затраты на разработку составят около $1 млрд.) современности расскажет о Темном Властелине Сауроне и ковке Колец власти искусным мастером Келебримбора. Во втором сезоне ему придется постараться, чтобы вновь подчинить себе народы Средиземья.
Ранее стало известно, что шоураннеры сериала заключили новый трехлетний контракт с Amazon MGM Studios, а также уже приступили к съемкам третьего сезона.
Запуск второго сезона запланирован на 29 августа на стриминговом сервисе Prime Video.
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