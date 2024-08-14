Юрий Колокольников покоряет Голливуд: в сети появился трейлер фильма «Крэйвен-охотник» с Аароном Тейлором-Джонсоном в главной роли

Сюжет фильма «Крэйвен-охотник» разворачивается вокруг Сергея Кравинова, которого укусил лев, наделив раненного сверхспособностями. Герой превращается в Крейвена и начинает использовать насилие, чтобы победить самого сильного человека на земле.

В касте помимо Тейлора-Джонсона и Юрия Колокольникова (который дебютирует с фильмом во вселенной Marvel) Рассел Кроу, Кристофер Эбботт и другие. Режиссером блокбастера выступил Джей Си Чендор, за сценарий отвечали Ричард Уэнк и дуэт Арта Маркама и Мэтта Холлоуэя.

Премьера фильма в мировом прокате назначена на 13 декабря 2024 года.

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