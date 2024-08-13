Дукалис, Лапенко, Купчино и роботы: смотрим второй отрывок кинокомикса «Настоящий герой»

Его снимает команда петербургских кинематографистов, за плечами которых работа над фантастическим нео-нуарным триллером «Кое-что задаром».
В центре сюжета адаптации отечественного комикса школьный учитель литературы из Купчино – Михаил Смирнов – классический очкарик-интеллигент и недотепа, которому не близка эстетика супергероев и многочисленных комиксовых франшиз. Но чтобы добиться уважения сына-гика, ему придется стать крутым супергероем из любимого комикса мальчишки. Михаил копирует костюм и образ героя, а потом неожиданно обретает реальные магические способности.
Независимый проект снимает режиссер Алексей Талызин, он же продюсирует ленту. За картинку отвечает оператор Филипп Мартынов. В главных ролях: комик Антон Лапенко и актер Сергей Селин.
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