Дукалис, Лапенко, Купчино и роботы: смотрим второй отрывок кинокомикса «Настоящий герой»

В центре сюжета адаптации отечественного комикса школьный учитель литературы из Купчино – Михаил Смирнов – классический очкарик-интеллигент и недотепа, которому не близка эстетика супергероев и многочисленных комиксовых франшиз. Но чтобы добиться уважения сына-гика, ему придется стать крутым супергероем из любимого комикса мальчишки. Михаил копирует костюм и образ героя, а потом неожиданно обретает реальные магические способности.