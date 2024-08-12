К Льву Зулькарнаеву и Денису Косикову в каст проекта присоединились певица Люся Чеботина в роли искусственного интеллекта космической станции, солист группы «Ирина Кайратовна» Азамат Маркленов сыграет бандита, промышляющего продажей космического мусора, а также Софья Аржаных и Святослав Рогожан. «Подростки в космосе» — это первый многосерийный проект режиссера Митрия Семенова-Алейникова. Над сценарием работала Юлия Шалимова («Тайна Лилит», «Свадьбы и разводы»).

Съемки проекта проходили с апреля по август в Москве и Подмосковье. В сериале много внимание уделено сценическим деталям: актеры снимались в космических скафандрах, в кабинете начальника космодрома жил хамелеон, также в съемках использовали много необычного реквизита. Например, гигантский робот-пылесос, космический мусор в виде модуля спутника, а также 700 гигантских «растений будущего».