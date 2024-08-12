Это 2054, и Земля погибает. На что готовы пойти простые подростки для предотвращения апокалипсиса?
По сюжету фантастического детектива Земля будущего находится на грани экологической катастрофы: средний возраст людей снизился до юношеских бунтарских годов. Ситуацию могут исправить лишь подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения апокалипсиса. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро. Кирилл — парень из неблагополучного района, если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня — дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете?
К Льву Зулькарнаеву и Денису Косикову в каст проекта присоединились певица Люся Чеботина в роли искусственного интеллекта космической станции, солист группы «Ирина Кайратовна» Азамат Маркленов сыграет бандита, промышляющего продажей космического мусора, а также Софья Аржаных и Святослав Рогожан. «Подростки в космосе» — это первый многосерийный проект режиссера Митрия Семенова-Алейникова. Над сценарием работала Юлия Шалимова («Тайна Лилит», «Свадьбы и разводы»).
Съемки проекта проходили с апреля по август в Москве и Подмосковье. В сериале много внимание уделено сценическим деталям: актеры снимались в космических скафандрах, в кабинете начальника космодрома жил хамелеон, также в съемках использовали много необычного реквизита. Например, гигантский робот-пылесос, космический мусор в виде модуля спутника, а также 700 гигантских «растений будущего».
Продюсер:
Думаю, нам всем запомнились ночные съемки на поле с ядовитыми растениями. Каждое высотой почти два метра мы создали вручную из ткани, пластика и металла, а потом сожгли в кадре. На этой и без того сложной смене случилось штормовое предупреждение, сильнейший ветер, все наши растения начали летать по территории завода. Было непросто, но увлекательно!
Релиз восьмисерийного фантастического детектива «Подростки в космосе» состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru.
16+
Комментарии (0)