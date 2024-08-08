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Дарья Мороз снимает городское фэнтези «Неземная» — со звездой «Слово пацана» Львом Зулькарнаевым, Федором Гамалея и Розой Хайруллиной

В восьмисерийном проекте объединят романтическую комедию и магическую реальность с отсылками на эскапистское «Небо над Берлином» Вима Вендерса.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion

Сюжет «Неземная» разворачивается в магической реальности, где Ангелы Смерти каждый день получают выписку из Большой Книги с судьбами людей и датами их смерти. Из этих выписок ангелы узнают имена людей, которые должны умереть сегодня. Задача ангелов — находиться рядом с клиентом в момент его смерти и проконтролировать, чтобы всё прошло в точности как написано в Большой Книге. Если один человек по какой-то причине не умрет в положенный ему срок или умрет раньше, в балансе мироздания возникает ошибка.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion

В касте проекта Дарьи Мороз помимо Льва Зулькарнаева, Федора Гамалея и Розы Хайруллиной, задействованы Лиза Ищенко, Роман Евдокимов, Алла Сигалова, Светлана Иванова, Игорь Миркурбанов, Игорь Грабузов, Игорь Черневич, Александр Семчев, Виктор Вержбицкий, Наталья Кудряшова и другие. за сценарий отвечала целая команда: Юрий Патренин, Дмитрий Шутко, Ольга Френкель, Мария Тиллес, Дарья Павлотос, Ксения Мирошник а также Дарья Мороз. 

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