В восьмисерийном проекте объединят романтическую комедию и магическую реальность с отсылками на эскапистское «Небо над Берлином» Вима Вендерса.
Сюжет «Неземная» разворачивается в магической реальности, где Ангелы Смерти каждый день получают выписку из Большой Книги с судьбами людей и датами их смерти. Из этих выписок ангелы узнают имена людей, которые должны умереть сегодня. Задача ангелов — находиться рядом с клиентом в момент его смерти и проконтролировать, чтобы всё прошло в точности как написано в Большой Книге. Если один человек по какой-то причине не умрет в положенный ему срок или умрет раньше, в балансе мироздания возникает ошибка.
В касте проекта Дарьи Мороз помимо Льва Зулькарнаева, Федора Гамалея и Розы Хайруллиной, задействованы Лиза Ищенко, Роман Евдокимов, Алла Сигалова, Светлана Иванова, Игорь Миркурбанов, Игорь Грабузов, Игорь Черневич, Александр Семчев, Виктор Вержбицкий, Наталья Кудряшова и другие. за сценарий отвечала целая команда: Юрий Патренин, Дмитрий Шутко, Ольга Френкель, Мария Тиллес, Дарья Павлотос, Ксения Мирошник а также Дарья Мороз.
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