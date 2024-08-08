Сюжет «Неземная» разворачивается в магической реальности, где Ангелы Смерти каждый день получают выписку из Большой Книги с судьбами людей и датами их смерти. Из этих выписок ангелы узнают имена людей, которые должны умереть сегодня. Задача ангелов — находиться рядом с клиентом в момент его смерти и проконтролировать, чтобы всё прошло в точности как написано в Большой Книге. Если один человек по какой-то причине не умрет в положенный ему срок или умрет раньше, в балансе мироздания возникает ошибка.