Сериальный фестиваль «Лето Premier» состоится 17 августа и на целый день погрузит в актуальные российские проекты, познакомит с ними и расскажет о том, почему мы так любим одним жанры и не признаем другие. Участие в проекте совершенно бесплатное, необходимо только зарегестрироваться.

Старт программе даст сериал «Мир! Дружба Жвачка!» режиссера Антона Федорова с Ксенией Каталымовой, Степаном Девониным, Егором Губаревым, Валентиной Ляпиной, Егором Абрамовым, Федором Рощиным, Ангелиной Стречиной, а также Юрой Борисовым. Сюжет сериала вернет в юношество 1990-ых: дети, познающие вкус поцелуев под грохот стрельбы и разборки, первые драки под мостом, клятвы на крови и дворовая собака Лесси. Сразу после смотра состоится лекция «Почему все вдруг заговорили о 90-х?», в рамках которой зрителям расскажут о популярном сейчас ностальгическом тренде о давно ушедшем времени.