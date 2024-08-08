Масштабное событие объединит смотры популярных российских сериалов, паблик-токи с ведущими актерами, а также лекции и музыкальную программу.
«Мир! Дружба Жвачка!»
Сериальный фестиваль «Лето Premier» состоится 17 августа и на целый день погрузит в актуальные российские проекты, познакомит с ними и расскажет о том, почему мы так любим одним жанры и не признаем другие. Участие в проекте совершенно бесплатное, необходимо только зарегестрироваться.
Старт программе даст сериал «Мир! Дружба Жвачка!» режиссера Антона Федорова с Ксенией Каталымовой, Степаном Девониным, Егором Губаревым, Валентиной Ляпиной, Егором Абрамовым, Федором Рощиным, Ангелиной Стречиной, а также Юрой Борисовым. Сюжет сериала вернет в юношество 1990-ых: дети, познающие вкус поцелуев под грохот стрельбы и разборки, первые драки под мостом, клятвы на крови и дворовая собака Лесси. Сразу после смотра состоится лекция «Почему все вдруг заговорили о 90-х?», в рамках которой зрителям расскажут о популярном сейчас ностальгическом тренде о давно ушедшем времени.
В 15:40 смотрим «Саша и Питер» Валерия Шкирандо о девушке, которая едет в Петербург отомстить бывшему, который женится в ее любимом городе. В касте проекта: Аглая Тарасова, Антон Филипенко, Полина Филоненко, Никита Тарасов, Иван Мулин, Мариэтта Цигаль-Полищук, Агния Кузнецова, Глеб Бочков и другие. Следом состоится паблик-ток с одной из актрис проекта, Полиной Филоненко, а также обсуждение популярности ромкомов и почему мы до сих пор их смотрим.
Вечер продолжится киноквизом, после которого покажут сериал «Бедные смеются, богатые плачут» режиссеров Сергея Куваева, Натальи Вагоновой, Анны Лобановой, Владислава Николаева — про любовные интриги жен олигарха с Рублевки. Среди ведущих актеров: Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Алена Хмельницкая, Анна Снаткина и другие. После смотра пройдет паблик-ток с актерами сериала Серафимой Соловьевой и Сергеем Васиным.
В 20:15 состоится смотр сериала «Территория» постановщика Игоря Твердохлебова. Проект отправит в Авантюрное путешествие по легендам и суевериям Пермского края. В главных ролях: Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный, Алексей Розин, Ася Чистякова, Ксения Отинова, Олег Ягодин и другие. После смотра слушаем паблик-ток с актрисой сериала Анастасией Чистяковой.
В 21:40 смотрим криминальную экшн-драму Марии Агранович «Убить Риту» — про талантливую ученую-химика, которая оказывается втянута в преступную авантюру и вынуждена скрываться от бандитов и спецслужб. В касте: Евгения Борзых, Александр Мизев, Артем Быстров, Анна Слю, Алексей Агранович, Артем Ткаченко, Олег Гаас, Алексей Филимонов, Артур Бесчастный, Игорь Грабузов и другие.
В завершении вечера — вплоть до самой полуночи — представят музыкальную программу.
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