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Кино и сериалы

В сети появился первый тизер «Все совпадения случайны» — мини-сериала Альфонсо Куарона с Кейт Бланшетт и Сашей Бароном Коэном в главных ролях

Сюжет основан на одноименном романе британской писательницы Рене Найт об известной журналистке Кэтрин Рейвенскрофт и о загадках ее темного прошлого.

Официальный синопсис проекта рассказывает о журналистке Кэтрин Рейвенскрофт (Кейт Бланшетт), которая построила свою репутацию на разоблачении проступков и ошибок других людей. Когда она получает роман от неизвестного автора, Кэтрин с ужасом осознает, что теперь она сама становится главной героиней истории, раскрывающей самые темные секреты. На протяжении всего мини-сериала героиня будет пытаться раскрыть личность автора текста, а также предотвратить разоблдачение своих секретов перед близкими: мужем (Саша Барон Коэн) и сыном.

кадр из сериала

В касте проекта мексиканского режиссера Альфонсо Куарона («Гарри Поттер и узник Азкабана», «Рома», «Гравитация», «Дитя человеческое») Кейт Бланшетт, Саша Барон Коэн, Коди Смит-Макфи, Лесли Манвилл, Луис Партридж, Лейла Джордж и Хойон. Индира Варма исполняет роль рассказчика. За камерой — оператор Эммануэль Любецки.

кадр из сериала

Психологический триллер «Все совпадения случайны» покажут на 81-м Венецианском кинофестивале, а на стриминге Apple TV+ сериал выйдет 11 октября.

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