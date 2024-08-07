Официальный синопсис проекта рассказывает о журналистке Кэтрин Рейвенскрофт (Кейт Бланшетт), которая построила свою репутацию на разоблачении проступков и ошибок других людей. Когда она получает роман от неизвестного автора, Кэтрин с ужасом осознает, что теперь она сама становится главной героиней истории, раскрывающей самые темные секреты. На протяжении всего мини-сериала героиня будет пытаться раскрыть личность автора текста, а также предотвратить разоблдачение своих секретов перед близкими: мужем (Саша Барон Коэн) и сыном.