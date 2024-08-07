Сюжет основан на одноименном романе британской писательницы Рене Найт об известной журналистке Кэтрин Рейвенскрофт и о загадках ее темного прошлого.
Официальный синопсис проекта рассказывает о журналистке Кэтрин Рейвенскрофт (Кейт Бланшетт), которая построила свою репутацию на разоблачении проступков и ошибок других людей. Когда она получает роман от неизвестного автора, Кэтрин с ужасом осознает, что теперь она сама становится главной героиней истории, раскрывающей самые темные секреты. На протяжении всего мини-сериала героиня будет пытаться раскрыть личность автора текста, а также предотвратить разоблдачение своих секретов перед близкими: мужем (Саша Барон Коэн) и сыном.
В касте проекта мексиканского режиссера Альфонсо Куарона («Гарри Поттер и узник Азкабана», «Рома», «Гравитация», «Дитя человеческое») Кейт Бланшетт, Саша Барон Коэн, Коди Смит-Макфи, Лесли Манвилл, Луис Партридж, Лейла Джордж и Хойон. Индира Варма исполняет роль рассказчика. За камерой — оператор Эммануэль Любецки.
Психологический триллер «Все совпадения случайны» покажут на 81-м Венецианском кинофестивале, а на стриминге Apple TV+ сериал выйдет 11 октября.
18+
Комментарии (0)