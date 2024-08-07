В программе ромкомы, документальные картины и драмы. Рассказываем подробности.
Запущенный в июле этого года «Нормальный киноклуб» продолжит бесплатные смотры франкоязычных фильмов на базе инклюзивного кластера «Нормальное место». Традиционно серия показов разделится на подростково-ориентированный формат Ado и «Утопию?» — подборку фильмов для неисправимых мечтателей, стремящихся сбежать от скучной действительности. Все фильмы будут демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами.
Серия кинопоказов стартовала 3 августа с картины «Магнетизм», а продолжится 10 августа смотром короткого метра «Быстро» — о различии между медлительными и быстрыми, между жаворонками и совами. Фильм затрагивает вопросы выбора друга, партнера и просто близкого. 17 августа смотрим франкоязычную документальную ленту «Улица Сахара, 143», рассказывающую историю Малики, которая пишет в сердце алжирской Сахары свои мемуары. Завершит цикл 24 августа игровая короткометражка о взаимопомощи и понимании «Малабар».
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