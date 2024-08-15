Знакомьтесь, актер Федор Гамалея — прапраправнук ученого, победившего холеру, чуму, тиф, а его последователи — ковид!

Как исцеляет осознание связи тела и духа

Ты слышал про психотерапевтические практики работы с родом? Думаю, если сделать семейную расстановку на твоих предков, будет взрыв мозга.

Я делал подобные ритуалы. Я и веганом был, и сыроедом, и глютен-фри, брал аскезы. Мне было интересно ставить на себе эксперимен­ты, что и как работает для меня, как чистое восприятие влияет на события в жизни и уро­вень энергии. В этом я следовал принципам Николая Федоровича: если хочешь что-то протестировать, делай это на себе. Я был от­летевший по ЗОЖу и практикам. Спортом за­нимался по несколько часов в день с детства: баскетбол, плавание, скейтбординг, а потом начал регулярно травмироваться.

В 14 лет у меня были дичайшие боли в по­яснице, вплоть до того, что я не мог разогнуть­ся. Я с этим смириться не мог и стал занимать­ся реабилитацией, что постепенно привело меня к йоге. Через боль мне открывались но­вые методы работы с телом, а затем и с духом. Я осознал, что между ними существует прямая связь, и вспомнил о Семене Ивановиче, моем родственнике-масоне. Лет в 19 я купил книгу мистика и философа Якоба Бёме «Аврора, или Утренняя заря в восхождении» — ее когда-то переводил мой прапрапрапрадед — и пытался найти в ней какие-то ключи. Так я заинтересо­вался религиями, и эти искания привели меня к буддизму. Чудом попал на учение к тибетско­му ламе Нубпе Ринпоче, получил от него по­священие и даже духовное имя.

Почему ты перестал вести блог? Ты ведь был коучем до того, как это пре­вратилось в инфоцыганство.

Да, когда-то мне нравилось быть визионером, пробовать новое и рассказывать об этом лю­дям в нашем с братом ЗОЖ-блоге GoBro. Мы выкладывали рецепты, тренировки, дели­лись лайфхаками. Делали спецпроекты и кол­лаборации, работали ведущими на телевиде­нии, стали капитанами бегового сообщества Adidas. Сейчас я продолжаю этим занимать­ся, но делаю это индивидуально, поменял формат. Помогаю людям находить контакт со своим телом, заниматься спортом, избавлять­ся от боли. Но я не особенно об этом распро­страняюсь, просто передаю свой опыт тем, кому он действительно необходим.

Я вот убеждена, что красота — это род таланта. А что ты думаешь и чувствуешь?

Я всегда спрашивал с себя в два раза боль­ше, понимал, что мне надо много работать, чтобы меня не определяли только через внешность. У меня были прямо комплексы на эту тему. Я помню, как в университете меня преподаватель гонял по всем билетам матанализа: красивый? Ну посмотрим, что ты там можешь. И как давай спрашивать по полной программе, лицо-то мое он запом­нил на лекциях. Но это тогда. А в целом — красота открывает двери.