В Петербурге пройдет фестиваль «Современное кино Китая»

Фестиваль «Современное кино Китая», который проводится в России в четвертый раз, популяризирует массовое кино, вышедшее в Китае за последние годы, а также знакомит ближе с китайской культурой. Среди фильмов, которые представят с 7 по 11 сентября в киноцентре «Родина», картина о борцах кунг-фу в декорациях стремительно вестернизирующейся страны начала XX века «100 Ярдов», мистический детектив с отсылкой к готическим традициям «Исчезающая тень», гонконгский криминальный триллер «Холодный детектив», а также антологическое продолжение боевика 2022 «Слепой меч 2» и «Повесть без слов» — триллер, «пронизанный меланхоличной иронией».