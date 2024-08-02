В Петербурге пройдет фестиваль «Современное кино Китая»

Представят пять новых игровых картин прямиком из Поднебесной: блокбастеры, детективы и один триллер.
Слепой меч 2
Фестиваль «Современное кино Китая», который проводится в России в четвертый раз, популяризирует массовое кино, вышедшее в Китае за последние годы, а также знакомит ближе с китайской культурой. Среди фильмов, которые представят с 7 по 11 сентября в киноцентре «Родина», картина о борцах кунг-фу в декорациях стремительно вестернизирующейся страны начала XX века «100 Ярдов», мистический детектив с отсылкой к готическим традициям «Исчезающая тень», гонконгский криминальный триллер «Холодный детектив», а также антологическое продолжение боевика 2022 «Слепой меч 2» и «Повесть без слов» — триллер, «пронизанный меланхоличной иронией».
«100 Ярдов»
«100 Ярдов» можно увидеть 7 сентября, «Исчезающую тень» — 8 сентября, а «Холодный детектив» смотрим 9 сентября. Показ картины «Слепой меч 2» состоится 10 сентября, а «Повести без слов» — 11 сентября.
«100 Ярдов»
Как и в прошлые годы, показы будут сопровождаться образовательной программой и воркшопами, связанными с китайской культурой. О них объявят позднее.
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