Михаил Зубко

Автор сценария:

На первую для Советского Союза Олимпиаду в Хельсинки приехала, по сути, сборная ветеранов-фронтовиков и подростков, которые выросли в тяжелейшие годы войны. Это уникально с точки зрения результатов, которых удалось добиться команде. Участие СССР стало интригой для всего мира. Сможет ли страна, победившая в войне и так многое отдавшая для этого, победить в спорте? Смогут ли наши спортсмены выступить наравне с теми, кто тренировался в заведомо более выигрышных условиях? Подростком Юрий Тюкалов чуть не умер от голода в осажденном Ленинграде, страдал, как и многие блокадники, от дистрофии. Совершенно невообразимо, как он в принципе стал профессиональным спортсменом, затем чемпионом среди советских гребцов, а потом еще и первым олимпийским чемпионом из СССР.