В основу художественного фильма положена реальная история становления мастера спорта по академической гребле, архитектора и скульптора.
Сюжет «Первого на Олимпе» расскажет о юном блокаднике Юре Тюкалове, который пришел в спорт после войны. Встреча с тренерами Михаилом и Верой Савримович открывает герою второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Победы даются нелегко, но у молодого спортсмена есть любовь, талант и родная команда, которую не остановить: их цель — Олимпиада в Хельсинки.
К Глебу Калюжному и Елене Лядовой в каст фильма режиссера Артема Михалкова присоединились Андрей Смоляков, Артем Быстров, Владимир Ильин, Ирина Паутова, Алексей Кравченко, Иван Стебунов, Антон Филипенко, Марк-Малик Мурашкин и другие. Сценарий к фильму написал Михаил Зубко («Кентавр», Happy End, проект «Мосгаз»), а за операторскую работу отвечает Сергей Мачильский. Производством байопика занимается Star Media совместно с телеканалом «Россия».
Автор сценария:
На первую для Советского Союза Олимпиаду в Хельсинки приехала, по сути, сборная ветеранов-фронтовиков и подростков, которые выросли в тяжелейшие годы войны. Это уникально с точки зрения результатов, которых удалось добиться команде. Участие СССР стало интригой для всего мира. Сможет ли страна, победившая в войне и так многое отдавшая для этого, победить в спорте? Смогут ли наши спортсмены выступить наравне с теми, кто тренировался в заведомо более выигрышных условиях? Подростком Юрий Тюкалов чуть не умер от голода в осажденном Ленинграде, страдал, как и многие блокадники, от дистрофии. Совершенно невообразимо, как он в принципе стал профессиональным спортсменом, затем чемпионом среди советских гребцов, а потом еще и первым олимпийским чемпионом из СССР.
Релиз «Первый на Олимпе» состоится 9 октября 2025 года.
16+
Комментарии (0)