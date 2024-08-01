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Кино и сериалы

В Петербурге начались съемки триллера «Пранкер» — с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым

О пранкерах и телефонных мошенниках все, что вы хотели знать, но я боялись спросить. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bazelevs

В центре сюжета — Антон, профессиональный пранкер, который с помощью хитрости добывает секретную информацию о коррупционерах и сильных мира сего, считая свои действия актом справедливости. Однако его убеждения подвергаются испытанию, когда он неожиданно оказывается втянутым в опасный конфликт между бизнес-конкурентами, где на кону стоит жизнь его сестры.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bazelevs

Фильм «Пранкер» — это авторский проект режиссера и сценариста Александра Харлламова. Оператором выступила Елена Иванова. В актерский состав вошли также Кристина Кучеренко, Юрий Чулков, Ирина Ракшина и другие.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bazelevs

Съемки планируют завершить в рекордные сроки — до конца августа. В прокат лента выйдет в начале 2025 года. 

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