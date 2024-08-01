В Петербурге начались съемки триллера «Пранкер» — с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым

В центре сюжета — Антон, профессиональный пранкер, который с помощью хитрости добывает секретную информацию о коррупционерах и сильных мира сего, считая свои действия актом справедливости. Однако его убеждения подвергаются испытанию, когда он неожиданно оказывается втянутым в опасный конфликт между бизнес-конкурентами, где на кону стоит жизнь его сестры.