В Петербурге начались съемки триллера «Пранкер» — с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым

О пранкерах и телефонных мошенниках все, что вы хотели знать, но я боялись спросить.
В центре сюжета — Антон, профессиональный пранкер, который с помощью хитрости добывает секретную информацию о коррупционерах и сильных мира сего, считая свои действия актом справедливости. Однако его убеждения подвергаются испытанию, когда он неожиданно оказывается втянутым в опасный конфликт между бизнес-конкурентами, где на кону стоит жизнь его сестры.
Фильм «Пранкер» — это авторский проект режиссера и сценариста Александра Харлламова. Оператором выступила Елена Иванова. В актерский состав вошли также Кристина Кучеренко, Юрий Чулков, Ирина Ракшина и другие.
Съемки планируют завершить в рекордные сроки — до конца августа. В прокат лента выйдет в начале 2025 года.
18+
Комментарии (0)