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Кино и сериалы

В сети появились тизеры второго сезона «Игры в кальмара»

Создатели известного корейского сериала завершили съемки второго и третьего сезона, последний обещают реализовать в 2025 году.

Первый сезон «Игры в кальмара» следил за судьбами людей, участвующих в серии игр на жизнь и смерть, с обещанием огромного состояния для победителя. Сюжет второго сезона разыорачивается три года спустя после победы в «Игре в кальмара». Игрок 456 остается решительно настроен найти людей, стоящих за игрой, и положить конец их жестоким развлечениям. Используя свое состояние для финансирования поиска, Ги-хун начинает с самого очевидного места: искать мужчину в строгом костюме, играющего в дакджи в метро. Но когда его усилия наконец приносят плоды, путь к уничтожению организации оказывается еще более смертоносным, чем он ожидал: чтобы закончить игру, ему нужно снова в нее вступить.

Второй и третий будет состоять из 6-7 серий. Ли Джон-джэ вернется в главной роли, к нему присоединятся другие актеры из первого сезона: Ли Бен-хон, Ви Ха-джун и Кон Ю. К ним также присоединятся новые участники актерского состава: Им Ши-ван, Кан Ха-ныль, Пак Гю-ен, Ли Джин-ук, Пак Сон-хун, Ян Дон-гын, Кан Э-сим, Ли Дэвид, Чхве Сын-хён, Но Джэ-вон, Чо Ю-ри и Вон Джи-ан.

Релиз второго сезона «Игры в кальмара» состоится в 25 декабря на Netflix — об этом сообщил один из ведущих актеров каста Ли Джон-джэ.

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