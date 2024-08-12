В сети появились тизеры второго сезона «Игры в кальмара»

Второй и третий будет состоять из 6-7 серий. Ли Джон-джэ вернется в главной роли, к нему присоединятся другие актеры из первого сезона: Ли Бен-хон, Ви Ха-джун и Кон Ю. К ним также присоединятся новые участники актерского состава: Им Ши-ван, Кан Ха-ныль, Пак Гю-ен, Ли Джин-ук, Пак Сон-хун, Ян Дон-гын, Кан Э-сим, Ли Дэвид, Чхве Сын-хён, Но Джэ-вон, Чо Ю-ри и Вон Джи-ан.

Релиз второго сезона «Игры в кальмара» состоится в 25 декабря на Netflix — об этом сообщил один из ведущих актеров каста Ли Джон-джэ.

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