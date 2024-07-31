«Бордерлендс», «Ворон» и «Тополиный пух»: что смотреть в кинотеатрах России в августе

«Телец» / Taurus (18+)

Спустя два года после первого показа на Берлинском кинофестивале драма с Колсоном Бэйкером aka Machine Gun Kelly добралась до российского проката. Рэп-кор-звезда Коул страдает от тягот славы мирской с бесконечными скучными интервью об одном и том же, промоакциями, встречами и бездумными вечеринками. Подобие радости он испытывает лишь в студии, работая над записью песни, которая должна стать последней и главной в его карьере.

В касте проекта Тима Саттона («Мемфис», «Все пути ведут в Доннибрук») также Меган Фокс, Мэдди Хассон, Скут Макнэри, Руби Роуз и Зариа.

С 1 августа