«Бордерлендс», «Ворон» и «Тополиный пух»: что смотреть в кинотеатрах России в августе

Драма «Телец» с Machine Gun Kelly, сатира «Империя» Брюно Дюмона, мрачный триллер «Ворон» с Биллом Скарсгардом, комедия «Тополиный пух» с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой, а также экранизация шутера «Бордерлендс» с Кейт Бланшетт и ре-релизы «Оно приходит за тобой», «Мада» и «Самурая» — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в официальный прокат в России в последний месяц лета.
«Империя» / L'empire (18+)
Ироничная пародия Брюно Дюмона («29 пальм», «Суперзвезда») на «Звездные войны» выиграла на Берлинале в этом году «Серебряного медведя» (приз жюри). Это третья часть его «идиотской трилогии» про обитателей сельской части Франции во главе с Кенкеном (Ален Делайе). На этот раз его самого в кадре не будет, но вернутся деревенские полицейские — Ван дер Вейден (Бернар Прюво) и его помощник Карпентье (Филипп Жор). Они наблюдают за галактическими битвами принцессы Джейн (Анамария Вартоломеи из «События»), которая выступает за свет, и рыбака Джони (Брэндон Влиге), находящегося на темной стороне.
С 1 августа
«Телец» / Taurus (18+)
Спустя два года после первого показа на Берлинском кинофестивале драма с Колсоном Бэйкером aka Machine Gun Kelly добралась до российского проката. Рэп-кор-звезда Коул страдает от тягот славы мирской с бесконечными скучными интервью об одном и том же, промоакциями, встречами и бездумными вечеринками. Подобие радости он испытывает лишь в студии, работая над записью песни, которая должна стать последней и главной в его карьере.
В касте проекта Тима Саттона («Мемфис», «Все пути ведут в Доннибрук») также Меган Фокс, Мэдди Хассон, Скут Макнэри, Руби Роуз и Зариа.
С 1 августа
«Герцогиня» / Duchess (18+)
Боевик Нила Маршалла — одного из режиссеров сериалов «Игра престолов», «Мир Дикого Запада» и «Ганнибал». Это история яркой блондинки Скарлетт, которую все зовут Герцогиней. Она смогла встать во главе криминального бизнеса по контрабанде алмазов и не намерена сдавать свои позиции кому бы то ни было. Главную героиню играет Шарлотта Кирк, уже работавшая вместе с Маршаллом над фильмом «Логово».
С 1 августа
«Тополиный пух» (16+)
Синопсис комедии с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко с хитом «Иванушек» в названии (не путать с фильмом «Тур с Иванушками»!) звучит, как российский пересказ сюжета драмеди Аки Каурисмяки «Я нанял убийцу» или британского фильма «Вы умрете, или мы вернем вам деньги». Только показана история, как в «Расемоне» Куросавы, с точки зрения разных персонажей.
Неудачник Саша мечтал быть летчиком, но работает охранником в обменнике. Изменить свою жизнь он не в силах, как и покончить с ней самостоятельно, поэтому просит нынешнего мужа его бывшей жены найти ему киллера. Ожидая скорой смерти, Саша влюбляется в стриптизершу Юлю (Аглая Тарасова) в костюме Гаечки. Вместе они хотят начать все заново, но за ними гонится прошлое в лице наемного убийцы (Виктор Хаев) и драгдилера (Антон Филипенко).
С 1 августа
«Призрачный свет» / Ghostlight (18+)
Премьера мелодрамы Келли О’Салливан и Алекса Томпсона (в дуэте они сняли также «Святую Фрэнсис») о целительной силе искусства состоялась на фестивале «Сандэнс» в этом году. Замкнутый строитель Дэн (Кит Капферер) еще больше уходит в себя после самоубийства сына и страдает вспышками неконтролируемого гнева — например, нападает на случайного водителя из-за пустякового хамства на дороге. За инцидентом наблюдает глава любительского театра Рита (Долли де Леон из «Треугольника печали») и приглашает Дэна стать частью труппы. Они как раз ставят «Ромео и Джульетту».
С 1 августа
«Бордерлендс» / Borderlands (16+)
Экранизация серии шутеров с блистательной Кейт Бланшетт в касте. Она играет загадочную Лилит — преступницу и охотницу за головами, скрывающую свое прошлое. Та вынуждена вернуться на родную планету Пандора, чтобы разыскать пропавшую дочь влиятельного Атласа (Эдгар Рамирес). В поисковой миссии ей начинает помогать целая команда. Комедийный боевик с элементами сай-фая поставил Элай Рот («Хостел»), в проекте также снялись Джейми Ли Кертис, Джек Блэк, Кевин Харт, Хейли Беннет и многие другие.
С 8 августа
«Кукушка» / Cuckoo (18+)
Хоррор с Хантер Шафер и Дэном Стивенсом из программы Берлинале этого года. 17-летняя Гретхен едет с папой и его новой семьей — женой и маленькой дочерью — на горнолыжный курорт в Альпы. Тихий отдых превращается в кошмар. Режиссером фильма выступил Тильман Сингер («Медиум»).
С 8 августа
«Мой дикий друг» (6+)
Приключенческая мелодрама о дружбе с лисенком с Юлией Александровой и Юрием Колокольниковым в касте. Семиклассник Саша (Елисей Чучилин) вынужден переехать из Москвы в небольшой город на лоне природы. Его мама, известная ученая, на время экспедиции привезла ребенка к своей сестре. Гуляя в одиночестве по лесу, Саша находит раненого лисенка, за которым охотятся браконьеры. Он решает самостоятельно выходить нового друга. Сняла трогательную историю Анна Курбатова («Дополнительный урок»).
С 8 августа
«Ячейка общества» (18+)
Драмеди Алены Званцовой (одна из сценаристок «Оттепели») о попытке молодой семьи сохранить отношения и остаться вместе. После пяти лет декрета мама (Анастасия Красовская) отдает дочь в детский сад. Неожиданно у нее появляется долгожданное свободное время, и она влюбляется. Свидетелем ее флирта с новым знакомым становится ребенок, который рассказывает об этом папе (Кузьма Котрелев).
С 8 августа
«Комната 999» / Chambre 999 (16+)
В начале 1980-х Вим Вендерс снял документальную ленту «Комната 666». Он попросил 16 своих коллег-режиссеров рассказать, каким они видят будущее кинематографа. 40 лет спустя его эксперимент повторила Любна Плейост. В своем первом полном метре «Комната 999» она обратилась к мэтрам киномира с просьбой поведать, что они думают о развитии индустрии сейчас. Одним из героев стал сам Вендерс, а еще — Одри Диван, Дэвид Кроненберг, Йоаким Триер, Асгар Фархади, Джеймс Грэй, Линн Рэмси и многие другие.
С 14 августа
«Мад» / Mud (2012) (18+)
Неспешная драма Джеффа Николса («Байкеры», «Укрытие») с Мэттью Макконахи в главной роли выходит в повторный прокат в России. Подростки Эллис (Тай Шеридан) и Некбоун (Джейкоб Лофленд) живут и играют на берегу Миссисипи. Однажды они находят лодку, застрявшую в кронах деревьев после крупного наводнения. Та оказывается убежищем таинственного незнакомца с татуировкой змеи, который просит называть его Мадом. В касте также Сэм Шепард, Риз Уизерспун, Сара Полсон, Майкл Шеннон, Рэй Маккиннон и другие.
С 15 августа
«Братья» / Frères (18+)
Драма с Матье Кассовицем и Иваном Атталем основана на реальных событиях. Это история двух маленьких братьев, которые в конце 1940-х убегают в лес. Пяти- и семилетние дети умудряются выжить в дикой природе и начать рассчитывать только на себя. Когда много лет спустя один из братьев исчезает, только второй знает, где его искать. Режиссером картины стал Оливье Касас («Радионяня»).
С 15 августа
«Оно приходит за тобой» / It Follows (2014) (18+)
Один из главных постхорроров 21 века, изменивший наряду с другими сам жанр фильмов ужасов, возвращается в повторный прокат в России. Слоубернер Дэвида Роберта Митчелла («Под Сильвер-Лэйк») — одна большая метафора и способ поговорить о взрослении и травмах, связанных с ним (а еще — ЗППП).
Проведя ночь с парнем, которого она едва знала, Джейн (Майка Монро) становится проклятой. Чтобы нечто ее не настигло, ей надо или убегать, или передать проклятие другому.
С 22 августа
«Ворон» / The Crow (18+)
Ремейк фильма 1994 года, на съемках которого погиб актер Брэндон Ли, сын Брюса Ли. В новой версии главную роль играет Билл Скарсгард в компании Лауры Бирн, Дэнни Хьюстона и певицы Fka Twigs, а поставил картину Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»). Сюжетная канва оригинала сохранена: жестоко убитый музыкант возвращается на землю в готическом образе, чтобы отомстить за смерти — свою и невесты.
С 22 августа
«Гиганты Ла-Манша» / Giants of la Mancha (6+)
Дон Кихот для самых маленьких — анимационный фильм посвящен потомку идеалиста и сумасброда, боровшегося с ветряными мельницами. Это 11-летний Альфонсо, обладающий, как и его предок, богатым воображением. Вместе с друзьями, Викторией и Пансо, мальчик пытается спасти всех от штормового монстра, в которого никто не верит.
В российской версии Викторию озвучила Дарья Зотеева (ака Инстасамка).
С 22 августа
«Однажды мы расскажем друг другу все» / Irgendwann werden wir uns alles erzählen (18+)
Драма Эмили Атеф («Убивая Еву», «Больше чем никогда») в прошлом году участвовала в основном конкурсе Берлинале. 18-летняя Мария (Марлен Бероу) проводит жаркое лето 1990 года на ферме родителей бойфренда. Внезапно между ней и соседом Хеннером (Феликс Крамер) вдвое ее старше вспыхивает страстный роман, уничтожающий, как лесные пожары, все на своем пути.
С 22 августа
«Пираты галактики Барракуда» (6+)
Приключенческий сай-фай для всей семьи основан на идее, придуманной писателем Андреем Геласимовым: о саркастичном космическом пирате из галактики Барракуда, который, убегая от преследования, на Земле вселяется в тело тихого школьника Мити (Борис Дейков). Вместе с новыми друзьями Кристиной (Полина Гухман) и Колей (Алексей Онежен) он будет пытаться спасти Солнечную систему от уничтожения змеелюдьми.
Режиссером проекта стал Антон Борматов («Ольга», «Убойная сила»), также в касте — Юрий Колокольников, Софья Лебедева, Лукерья Ильяшенко, Роман Курцын и другие.
С 22 августа
«Мой пингвин» / My Penguin Friend (6+)
В августе выйдет мелодрама о дружбе не только с лисенком, но и пингвиненком. Разочарованный в жизни рыбак Жуан (Жан Рено) находит на берегу детеныш пингвина, который отбился от стаи.
Фильм бразильца Дэвида Шурманна («Маленький секрет») основан на реальной истории.
С 22 августа
«Идеальный лжец» / Coup! (18+)
Сатирический триллер с Питером Сарсгаардом («Иллюзия полета», «Презумпция невиновности») и Билли Магнуссеном («Черное зеркало», «Предложение») в главных ролях. В центре сюжета — состоятельный американский журналист, изолировавшийся с семьей в поместье в разгар эпидемии «испанки» в начале прошлого века. Шеф-поваром к нему устраивается хитрый манипулятор, распространяющий вскоре влияние на весь дом.
Впервые фильм показывали на Венецианском фестивале в прошлом году.
С 22 августа
«Самурай» / Le samouraï (1967) (18+)
Нуар Жана-Пьера Мельвиля 1967 года с безупречным Аленом Делоном в широкополой шляпе выходит в прокат в России. Это история наемного убийцы Жефа Костелло, за которым из-за его ошибки начинает охотиться и полиция, и заказчики. Ему остается только выбрать путь самурая.
С 29 августа
«Лунтик. Возвращение домой» (0+)
Полнометражный фильм о приключениях Лунтика снял номинант на «Оскар» Константин Бронзит. На этот раз протагонист будет пытаться вернуться обратно на Луну. Не без помощи верных друзей — кузнечика Кузи, Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других. Их ждут многочисленные приключения на Черной горе.
С 29 августа
«Подростки. Первая любовь» (12+)
Мелодрама Святослава Подгаевского («Пиковая дама: Черный обряд», «Невеста», «Пищеблок») откроет кинофестиваль в Выборге в начале августа. А уже через несколько недель выйдет в широкий прокат.
Это история первых чувств промышляющего мелкими кражами Олега (Алексей Понежен) и Ольги (Александра Тихонова), чей папа-военнослужащий контролирует каждый ее шаг.
С 29 августа
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