Москвичка в поисках легких денег на горнолыжном курорте находит настоящую любовь и независимость.
Сюжет «Красная Поляна» разворачивается вокруг светской авантюристки Саши, которая сбегает из столицы в место, где сочетаются море и горы, пальмы и снег, амбициозные мажоры и безбашенные экстремалы. В попытке обустроиться на новом месте и поживиться на расслабленных отпускниках, она тут же попадает в лапы начальника службы безопасности курорта — Михалыча. Чтобы сохранить свободу, Саша вынуждена подружиться с персоналом отеля и казино и, став одной из них, вычислить коварных шантажистов, которые заставляют управляющего плясать под их дудку.
Исполнительница главной роли, выпускница мастерской Семена Спивака петербургского института сценических искусств (РГИСИ) Рината Тимербаева, дебютирует с проектом на больших экранах. В актерском составе также будут Николай Фоменко, Владислав Ценев, Максим Лагашкин, Риналь Мухаметов, Снежана Самохина, Екатерина Стулова, Павел Чинарев, Матвей Лыков и другие. Сценарий для «Красной Поляны» написали Владимир Васильев при участии Романа Прыгунова, Романа Баранова, Андрея Орлова, Андрея Штурмана и Алексея Треймана.
Премьера сериала состоится на Кинопоиске в 2025 году.
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