Исполнительница главной роли, выпускница мастерской Семена Спивака петербургского института сценических искусств (РГИСИ) Рината Тимербаева, дебютирует с проектом на больших экранах. В актерском составе также будут Николай Фоменко, Владислав Ценев, Максим Лагашкин, Риналь Мухаметов, Снежана Самохина, Екатерина Стулова, Павел Чинарев, Матвей Лыков и другие. Сценарий для «Красной Поляны» написали Владимир Васильев при участии Романа Прыгунова, Романа Баранова, Андрея Орлова, Андрея Штурмана и Алексея Треймана.

Премьера сериала состоится на Кинопоиске в 2025 году.

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