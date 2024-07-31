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Владислав Ценев, Матвей Лыков и Риналь Мухаметов снялись в авантюрной комедии «Красная Поляна» — от создателей «Беспринципных»

Москвичка в поисках легких денег на горнолыжном курорте находит настоящую любовь и независимость.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кинопоиска

Сюжет «Красная Поляна» разворачивается вокруг светской авантюристки Саши, которая сбегает из столицы в место, где сочетаются море и горы, пальмы и снег, амбициозные мажоры и безбашенные экстремалы. В попытке обустроиться на новом месте и поживиться на расслабленных отпускниках, она тут же попадает в лапы начальника службы безопасности курорта — Михалыча. Чтобы сохранить свободу, Саша вынуждена подружиться с персоналом отеля и казино и, став одной из них, вычислить коварных шантажистов, которые заставляют управляющего плясать под их дудку.

Матвей Лыков

Матвей Лыков

Владислав Ценев

Владислав Ценев

Риналь Мухаметов

Риналь Мухаметов

Исполнительница главной роли, выпускница мастерской Семена Спивака петербургского института сценических искусств (РГИСИ) Рината Тимербаева, дебютирует с проектом на больших экранах. В актерском составе также будут Николай Фоменко, Владислав Ценев, Максим Лагашкин, Риналь Мухаметов, Снежана Самохина, Екатерина Стулова, Павел Чинарев, Матвей Лыков и другие. Сценарий для «Красной Поляны» написали Владимир Васильев при участии Романа Прыгунова, Романа Баранова, Андрея Орлова, Андрея Штурмана и Алексея Треймана.

Премьера сериала состоится на Кинопоиске в 2025 году.

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