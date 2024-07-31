Это второй сезон «нескромного» веб-сериала об успешном адвокате Анне, которая хочет выбрать «мужа на три месяца» из двух претендентов.
В продолжении сериала Анна (Елена Лядова) попадает в новые любовные разборки — но уже не свои. Знакомая по прошлому сезону подруга героини, Лариса, подозревает мужа (Игорь Верник) в изменах, что Анне и предстоит проверить и, возможно, исправить.
Автор сценария, продюсер:
В нашем сериале всегда есть приключенческая составляющая, скажем так, и философская. В новом сезоне и приключенческая гораздо более лихо закручена и философская, как мне кажется, имеет более сложную подоплёку. Уверяю вас, проблема, которую решает героиня Елены Лядовой, не оставит равнодушным ни одного зрителя.
К касту проекта помимо Елены Лядовой и Игоря Верника вернутся Гоша Куценко, Агриппина Стеклова, Антон Филипенко, Макар Хлебников, Елена Николаева, Александр Робак и другие. В режиссерское кресло вернется Алексей Кузмин-Тарасов (он же снял «Неверных» с Оксаной Акиньшиной), а за сценарий по-прежнему в ответе писатель Александр Цыпкин в соавторстве с Владимиром Васильевым, Юлией Абрамчик и Алексеем Киселевым. Оператором выступил Александр Пономарев, а художником-постановщиком — Денис Бауэр.
Продолжение сериала «Что делать женщине, если...» смотрим на Okko.
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