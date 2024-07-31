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Елена Лядова борется с любовницами Игоря Верника в трейлере продолжения «Что делать женщине, если...» по сценарию Цыпкина

Это второй сезон «нескромного» веб-сериала об успешном адвокате Анне, которая хочет выбрать «мужа на три месяца» из двух претендентов.

В продолжении сериала Анна (Елена Лядова) попадает в новые любовные разборки — но уже не свои. Знакомая по прошлому сезону подруга героини, Лариса, подозревает мужа (Игорь Верник) в изменах, что Анне и предстоит проверить и, возможно, исправить.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Okko
Александр Цыпкин

Автор сценария, продюсер:

В нашем сериале всегда есть приключенческая составляющая, скажем так, и философская. В новом сезоне и приключенческая гораздо более лихо закручена и философская, как мне кажется, имеет более сложную подоплёку. Уверяю вас, проблема, которую решает героиня Елены Лядовой, не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Okko
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Okko

К касту проекта помимо Елены Лядовой и Игоря Верника вернутся Гоша Куценко, Агриппина Стеклова, Антон Филипенко, Макар Хлебников, Елена Николаева, Александр Робак и другие. В режиссерское кресло вернется Алексей Кузмин-Тарасов (он же снял «Неверных» с Оксаной Акиньшиной), а за сценарий по-прежнему в ответе писатель Александр Цыпкин в соавторстве с Владимиром Васильевым, Юлией Абрамчик и Алексеем Киселевым. Оператором выступил Александр Пономарев, а художником-постановщиком — Денис Бауэр.

Продолжение сериала «Что делать женщине, если...» смотрим на Okko.

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