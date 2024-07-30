Комедийный роуд-муви «Пять копеек» расскажет о восьми незнакомцах-охотниках: скромной альтруистке в долгах, авантюрного ухажера, меркантильной телеведущей, финна-хоккеиста, наивного полицейского, афериста, азартном бизнесмене и его трусливом, но безотказным племяннике, которые отправляются на поиски Жигулей «Копейка» 1970-х годов, в одной из которых, по слухам, спрятано золото.