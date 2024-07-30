Выход сериала о команде авантюристов анонсировали в программе фестиваля «Новый сезон» в прошлом году. Спустя целый год в августе проект будет представлен на Premier.
Комедийный роуд-муви «Пять копеек» расскажет о восьми незнакомцах-охотниках: скромной альтруистке в долгах, авантюрного ухажера, меркантильной телеведущей, финна-хоккеиста, наивного полицейского, афериста, азартном бизнесмене и его трусливом, но безотказным племяннике, которые отправляются на поиски Жигулей «Копейка» 1970-х годов, в одной из которых, по слухам, спрятано золото.
В касте сериала помимо Никиты Волкова, Софья Присс, Роман Курцын, Вольфганг Черни, Алина Алексеева, Владимир Капустин и Кузьма Сапрыкин. Режиссером выступил Александр Назаров, снявший с тем же Волковым «Трудных подростков». Сценарий дело рук Артема Косова, а за картинку отвечал оператор второй части «Неадекватных людей» Антон Жабин. Премьера проекта состоится 1 августа на онлайн-стриминге Premier.
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