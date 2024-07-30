Эксклюзив «Собака.ru»: смотрим отрывок из авантюрного роуд-муви «Она такая классная» со Львом Зулькарнаевым и Денисом Прытковым

Действие сериала «Она такая классная» происходит в Екатеринбурге в наши дни. Обаятельному раздолбаю Артему уже 27, однако он не спешит взрослеть: таксует на родительской машине, играет в баскетбол с друзьями Ромой и Егором и не понимает, о какой ответственности все время пытается завести разговор его девушка. По соседству с Артемом живет Леня — 18-летний парень с расстройством аутистического спектра, который находится под гиперопекой своей мамы.

Однажды в гостях у Артема Леня видит на экране компьютера ролик с красивой девушкой, в которую сразу и безоговорочно влюбляется. Он требует срочно поехать вместе в Петербург и найти актрису, потому что жить без нее Леня теперь не может. Это кажется невозможным, но по стечению нелепых обстоятельств Леня с Артемом все же едут в Петербург, и к ним присоединяются Рома с Егором, бегущие от больших проблем. Их ждет не просто поездка, а целый путь взросления, который лучше всего проходить с друзьями.