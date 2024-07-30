Эксклюзив «Собака.ru»: смотрим отрывок из авантюрного роуд-муви «Она такая классная» со Львом Зулькарнаевым и Денисом Прытковым

Это история о дружбе, которая помогает преодолеть расстояния и предрассудки, рассказ о жизни людей с расстройством аутистического спектра и одновременно важный гуманистический посыл: искренний интерес к другому человеку, желание узнавать его и делиться своей добротой — это залог счастливой жизни.
Действие сериала «Она такая классная» происходит в Екатеринбурге в наши дни. Обаятельному раздолбаю Артему уже 27, однако он не спешит взрослеть: таксует на родительской машине, играет в баскетбол с друзьями Ромой и Егором и не понимает, о какой ответственности все время пытается завести разговор его девушка. По соседству с Артемом живет Леня — 18-летний парень с расстройством аутистического спектра, который находится под гиперопекой своей мамы.
Однажды в гостях у Артема Леня видит на экране компьютера ролик с красивой девушкой, в которую сразу и безоговорочно влюбляется. Он требует срочно поехать вместе в Петербург и найти актрису, потому что жить без нее Леня теперь не может. Это кажется невозможным, но по стечению нелепых обстоятельств Леня с Артемом все же едут в Петербург, и к ним присоединяются Рома с Егором, бегущие от больших проблем. Их ждет не просто поездка, а целый путь взросления, который лучше всего проходить с друзьями.
В сериале «Она такая классная» сценарист Кирилл Дышловой тонко соединил комедийную историю с множеством авантюрных приключений, отправив зрителю важный гуманистический посыл: искренний интерес к другому человеку, желание узнавать его и делиться своей добротой — это залог счастливой жизни.
«Эту историю я задумал еще 5 лет назад. Случайно встретил в кафе парня с РАС, из которого в итоге вырос наш Лёня. Он так смешно, свободно, обаятельно и трогательно общался, что я сразу подумал, что это прекрасный герой для сериала. Работая над проектом дальше, я постарался максимально разобраться в теме и узнать, как живут люди с РАС, как они воспринимают мир. Моей целью было поговорить на эту тему одновременно честно и легко, без жалости и назидательности. Жанр роуд-муви дал нам возможность создать галерею странных, смешных, трагикомических эпизодических персонажей. В этом была одна из наших главных идей: все разные, нет "нормальных" и "ненормальных"», — отмечает шоураннер.
«Это сериал о взрослении, о терпимости, о том, как один человек может открыть другому новое знание о себе самом. Создание образа Лёни было сложным, так как это не столько поиск самого героя, а попытка выдержать тонкую грань, сыграть роль с трепетом, но не переборщить. Увидев мальчика из фонда “Антон тут рядом”, который, как мне показалось, максимально приближен к моему персонажу, написанному Кириллом Дышловым, я понял, что произошла синхронизация. Очень многое я взял от него. Когда находишь персонажа, уже легче жить в кадре», — говорит Лев Зулькарнаев.
В ролях также Валерий Степанов, Евгений Егоров, Павел Майков, Татьяна Догилева, Игорь Хрипунов, Олег Рязанцев, герой июльской обложки «Собака.ru» Константин Плотников и звезда «Питер FM» Екатерина Федулова.
Премьера сериала «Она такая классная» состоится 1 августа в онлайн-кинотеатре KION.
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