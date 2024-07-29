18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Анна Завтур, Григорий Верник и Елена Николаева снялись в комедии «Он просто чудо»

Проект режиссера Владислава Иконникова и сценариста Дмитрия Видавского расскажет о внезапной дружбе двух противоположностей.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion

«Он просто чудо» расскажет о Косте и Лехе — обаятельном парне, который только начал свой путь, и стрит-артисте, будто поведавшим многое (ты ли это, «Идущий к реке»?). Дружба между ними — чистая случайность. Но именно она перевернет их представления о мире с ног на голову. Каждое удивительное открытие Костя будет бережно превращать в письмо и отправлять человеку, которого он уже и не помнит, когда видел в последний раз, — своей маме.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion
Дмитрий Видавский

Сценарист:

Все началось с рассказа моего товарища о том, как он попал в психиатрическую больницу на несколько дней. Рассказывал он это так красочно, что сразу захотелось об этом написать, а потом уже придумалась вся история. Очень волнительно, что теперь она начнет оживать на экране, и скоро можно будет увидеть наше, уверен, доброе кино.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion

К касту проекта также присоединились Андрей Максимов, Николай Шрайбер, Кирилл Каганович, Анастасия Имамова и другие. Производством сериала занимается онлайн-кинотеатр KION — там же и состоится премьера комедии.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: