Анна Завтур, Григорий Верник и Елена Николаева снялись в комедии «Он просто чудо»

«Он просто чудо» расскажет о Косте и Лехе — обаятельном парне, который только начал свой путь, и стрит-артисте, будто поведавшим многое (ты ли это, «Идущий к реке»?). Дружба между ними — чистая случайность. Но именно она перевернет их представления о мире с ног на голову. Каждое удивительное открытие Костя будет бережно превращать в письмо и отправлять человеку, которого он уже и не помнит, когда видел в последний раз, — своей маме.