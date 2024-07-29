Анна Завтур, Григорий Верник и Елена Николаева снялись в комедии «Он просто чудо»

Проект режиссера Владислава Иконникова и сценариста Дмитрия Видавского расскажет о внезапной дружбе двух противоположностей.
«Он просто чудо» расскажет о Косте и Лехе — обаятельном парне, который только начал свой путь, и стрит-артисте, будто поведавшим многое (ты ли это, «Идущий к реке»?). Дружба между ними — чистая случайность. Но именно она перевернет их представления о мире с ног на голову. Каждое удивительное открытие Костя будет бережно превращать в письмо и отправлять человеку, которого он уже и не помнит, когда видел в последний раз, — своей маме.
Сценарист:
Все началось с рассказа моего товарища о том, как он попал в психиатрическую больницу на несколько дней. Рассказывал он это так красочно, что сразу захотелось об этом написать, а потом уже придумалась вся история. Очень волнительно, что теперь она начнет оживать на экране, и скоро можно будет увидеть наше, уверен, доброе кино.
К касту проекта также присоединились Андрей Максимов, Николай Шрайбер, Кирилл Каганович, Анастасия Имамова и другие. Производством сериала занимается онлайн-кинотеатр KION — там же и состоится премьера комедии.
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