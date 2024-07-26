В Петербурге стартуют съемки драмы «Космос засыпает» — с Марком Эйдельштейном в главной роли

Первая часть съемок проходила в заполярном селе Шойна Ненецкого автономного округа на берегу Белого моря. По словам режиссера и сценариста картины Антона Мамыкина, это место — «мечта любого кинематографиста».
Сюжет драмы «Космос засыпает» расскажет о Паше, мечтающем конструировать космические ракеты. Ради своей цели он переезжает из маленького поселка Шойна в Петербург, оставляя дом и родных. Начинающий инженер стремительно добивается успехов, и его даже приглашают на стажировку за границу. Однако герой возвращается в родные места после тревожной телеграммы от родных. Дом на берегу моря, где живут его мать и брат, буквально утопает в песках.
Производством фильма занимается кинокомпания Bosfor Pictures, которая ранее выпустила комедию «Бери да помни», ставшую лучшим полнометражным дебютом по версии фестиваля «Короче». Автором сценария и режиссером картины выступил Антон Мамыкин, для которого «Космос засыпает» станет первым игровым полным метром. Второй блок съемок стартует в Петербурге уже в августе.
К Марку Эйдельштейну в касте присоединились Дарья Екамасова, Тихон Котрелев, Никита Конкин, Софья Воронцова, Михаил Ушурелу, Анастасия Серга, Сергей Занин, Андрей Трушин и другие. В съемках также приняли участие обычные жители Шойны.
Актер, исполнитель главной роли:
Я был вдали от дома около пяти месяцев. Когда я ехал домой — по-моему, это было на пути из Москвы в Нижний Новгород — мне прислали сценарий проекта Космос засыпает». Я его прочел и понял, что это ровно то, что тревожило меня в тот момент. А тревожило меня открытие, что есть некая тонкая-тонкая леска, очень хрупкая, которая связывает тебя с местом, с ощущением и с чувством своего дома. И чем дальше ты от него находишься, тем сильнее она натягивается. И, может, звучит это странно, но, по факту — это жутко.
Дату выхода фильма объявят позднее.
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