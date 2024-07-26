В Петербурге стартуют съемки драмы «Космос засыпает» — с Марком Эйдельштейном в главной роли

Производством фильма занимается кинокомпания Bosfor Pictures, которая ранее выпустила комедию «Бери да помни», ставшую лучшим полнометражным дебютом по версии фестиваля «Короче». Автором сценария и режиссером картины выступил Антон Мамыкин, для которого «Космос засыпает» станет первым игровым полным метром. Второй блок съемок стартует в Петербурге уже в августе.

К Марку Эйдельштейну в касте присоединились Дарья Екамасова, Тихон Котрелев, Никита Конкин, Софья Воронцова, Михаил Ушурелу, Анастасия Серга, Сергей Занин, Андрей Трушин и другие. В съемках также приняли участие обычные жители Шойны.