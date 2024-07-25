Саша Бортич и Никита Ефремов снялись в драмеди «Между нами химия»

Это дебютный проект выпускницы школы «Индустрия» Карины Кувиковой, съемки которого накануне завершились в Москве.
В центре сюжета драмеди «Между нами химия» Таня (Саша Бортич) — мать-одиночка, которая крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Неожиданно героиня узнает о страшном диагнозе и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня решается найти достойного партнера и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Однако, единственный человек, кому она доверяет свой отчаянный план, — это лечащий врач (Евгений Сангаджиев). Впрочем, в какой-то момент претендентов становится даже слишком много (Никита Ефремов, Кузьма Котрелев, Илья Лыков, Антон Филипенко).
Над сценарием совместно с Кариной Чувиковой работали Юля Гулян и Евгения Хрипкова. Производством картины занимается онлайн-кинотеатр Wink совместно с телеканалом СТС. К Саше Бортич и Никите Ефремову к касту «Между нами химия» присоединились Павел Ворожцов, Нелли Уварова, Евгений Сангаджиев, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев, Мария Карпова, Илья Лыков, Мирон Проворов и Людмила Юлова.
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