О продолжении детективного триллера сообщил режиссер Юрий Быков: «"Метод" — это страшная сказка. Это история, как мы с Хабенским говорили с самого начала, про грустного клоуна, который ищет других грустных клоунов. И я очень хочу снять "Метод 3" — в этом сезоне будут играть два больших, классных артиста, о которых пока мы не можем рассказать широкой аудитории. Но скоро вы все узнаете».

Спустя 10 лет к работе над третьим сезоном сериала вернется команда первой части: к режиссеру Юрию Быкову вновь присоединится шоураннер Максим Полинский. Новые серии выйдут в 2025 году на Кинопоиске.