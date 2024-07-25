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Кино и сериалы

Константин Хабенский вернется к роли Родиона Меглина в продолжении триллера Юрия Быкова «Метод»

Съемки третьего сезона сериала, которые будут проводиться в Москве, Петербурге, Выборге и Ярославле, стартуют в августе.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кинопоиска

О продолжении детективного триллера сообщил режиссер Юрий Быков: «"Метод" — это страшная сказка. Это история, как мы с Хабенским говорили с самого начала, про грустного клоуна, который ищет других грустных клоунов. И я очень хочу снять "Метод 3" — в этом сезоне будут играть два больших, классных артиста, о которых пока мы не можем рассказать широкой аудитории. Но скоро вы все узнаете».

Спустя 10 лет к работе над третьим сезоном сериала вернется команда первой части: к режиссеру Юрию Быкову вновь присоединится шоураннер Максим Полинский. Новые серии выйдут в 2025 году на Кинопоиске.

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