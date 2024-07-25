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Сергей Горошко, Анна Завтур и Кузьма Котрелев снимаются в ромкоме «Походу любовь» Яны Климовой-Юсуповой

«Один летний день, девушка, два парня… Петербургские Мечтатели? Возможно…» — размышляет исполнительница главной роли.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion

«Походу любовь» расскажет о девушке Лизе (Анна Завтур), которая впервые приезжает в Петербург: неожиданное знакомство с молодым художником (Кузьма Котрелев) и его другом музыкантом (Сергей Горошко) становится настоящим приключением, наполненным смехом, белыми ночами и продажей антикварной кровати.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion

В касте новинки также Александра Ревенко, Елена Валюшкина, Ольга Лапшина и Анар Халилов. Режиссером и автором сценария выступила Яна Климова-Юсупова. За картинку отвечает оператор-постановщик Иван Бурлаков.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion

Романтическая комедия снимается в летнем Петербурге. Производством занимается Kion при участии «Ленфильма».

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