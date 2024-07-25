Сергей Горошко, Анна Завтур и Кузьма Котрелев снимаются в ромкоме «Походу любовь» Яны Климовой-Юсуповой

«Походу любовь» расскажет о девушке Лизе (Анна Завтур), которая впервые приезжает в Петербург: неожиданное знакомство с молодым художником (Кузьма Котрелев) и его другом музыкантом (Сергей Горошко) становится настоящим приключением, наполненным смехом, белыми ночами и продажей антикварной кровати.