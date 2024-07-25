A Complete Unknown (или русифицированный вариант «Совершенный незнакомец») — это строчка из известного хита Боба Дилана Like A Rolling Stone. Ранее проект назывался Going Electric. В каст проекта, помимо Тима Шаламе, который будет лично исполнять композиции Дилана (для этого он прослушал 12 неизданных треков музыканта!), вошли Бенедикт Камбербэтч, Моника Барбаро, Эль Фаннинг, Эдвард Нортон и Бойд Холбрук. К производству фильма приложил руку и сам Дилан, выступивший исполнительным продюсером картины.