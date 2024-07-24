Цикл бесплатных кинопоказов приурочен к 110-летию с начала Первой мировой войны.
"На плечо!" 1918 года
Старт циклу даст «Киноистории Первой мировой: от классики до современности» немая комедийная короткометражка «На плечо!» 1918 года — авторский проект Чарли Чаплина, который не только играет главную роль, но и выступает продюсером, сценаристом и режиссером картины. Лента вызывает особый интерес, так как снята буквально с натуры — съемки происходили в период военных событий. Это второй немой фильм, снятый известным артистом для компании First National Pictures. Показ сопровождается живой музыкой в исполнении пианиста Дениса Кириллова, который в преддверии показа расскажет о музыкальной импровизации в немом кино. Увидеть картину можно уже сегодня, 24 июля.
«На западном фронте без перемен», 1930 год
31 июля покажут американскую эпическую адаптацию известного романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» 1930 года режиссера Льюиса Майлстоуна. В основе сюжета группа немецких школьников, которые под натиском пропаганды идут на войну. В год премьеры картина завоевала несколько «Оскаров», а в начале 1990-х годов вошла в Национальный реестр фильмов, обладающих «культурным, историческим или эстетическим значением». Фильм представит киновед Василий Гусак с лекцией о кинематографе 1920-1930-х годов.
«Франц», 2016 год
7 августа состоится показ картины Франсуа Озона «Франц» 2016 года. Сюжет фильма разворачивается вокруг немки Анны, потерявшей возлюбленного Франца на войне. Неожиданно героиня встречает француза Адриана рядом с могилой ушедшего, и ее жизнь кардинально меняется. Ленту представит кинокритик и искусствовед Виктория Майзель.
Завершит цикл полнометражный дебют российского режиссера Александра Золотухина «Мальчик русский» 2018 года — постановщик представит картину 14 августа. В основе сюжета история о подростке, который идет на войну в поисках славы, но в первом же сражении теряет зрение.
На все показы можно попасть по регистрации.
18+
Комментарии (0)