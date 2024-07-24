Завершит цикл полнометражный дебют российского режиссера Александра Золотухина «Мальчик русский» 2018 года — постановщик представит картину 14 августа. В основе сюжета история о подростке, который идет на войну в поисках славы, но в первом же сражении теряет зрение.

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