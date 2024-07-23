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Звезда сериала «Слово пацана» Ярослав Могильников снимется в экшене о дрифтерах «Жига»

Съемки нового проекта режиссера Наталии Ахметовой-Каленовой стартовали в начале июля в Петербурге.

кадр из фильма

В основе сюжета «Жиги» — история девятнадцатилетнего Леши (Могильников), которому срочно нужны деньги. Чтобы их заработать герою нужно не только проиграть в гонках на жигулях блогеру Шкурному (Павел Чинарев), но и поджечь дедову «жигу». Проникнув в яркий мир дрифтеров и узнав историю своего деда-конструктора (Сергей Шакуров), Леша встает перед выбором: поддаться блогеру и уничтожить машину или отстоять честь своей семьи?

кадры из фильма
Наталия Ахметова-Каленова

Режиссер и продюсер экшен-дрифта:

У каждого времени – свои герои. Сейчас одни из них – наши соотечественники, прежде всего, молодые ребята, увлеченные автоспортом. Я, как режиссер, давно обратила внимание на дрифт, как на интересный и массовый социальный феномен. Дрифт – это мостик между поколениями, ведь в движении люди самых разных возрастов, разного уровня дохода, образования. Потому что переделка старых добрых «Жигулей» в спорткар доступна практически всем. И для многих молодых людей именно этот автомобиль становится первым шагом на пути в автоспорт. Мне кажется очень кинематографичным образ вазовских моделей – «копеек», «троек», знакомый многим из нас еще с советского детства. И, конечно, для меня тема картины близка лично, потому что у моих тогда ещё молодых родителей тоже были «жигули»! И самые светлые воспоминания моего детства были связаны с семейными поездками по нашей большой стране именно на этой машине.

кадры из фильма

В касте нового проекта также Валентин Анциферов, Софья Аржаных и Андрей Соколов. Продюсером экшен-дрифт выступила постановщик фильма Наталия Ахметова-Каленова, а за картинку отвечает оператор культовых «Брат» и «Салют-7» Сергей Астахов. Над сценарием работает Александр Архипов.

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