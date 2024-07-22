Звезда сериала «Слова пацана» Ярослав Могильников и Тимофей Трибунцев снялись в роуд-муви Ивана Соснина «Юг»

Иван Соснин

Режиссер:

Меня очень впечатлил сценарий сериала «Юг». Я читал его на одном дыхании, без перерыва, в любое свободное время, потому что мне было реально интересно, что произойдет дальше с героем и чем закончится история. Я сам очень часто высказываюсь на похожие темы: если посмотреть на мою фильмографию, там практически каждая вторая, а то и первая короткометражка, да и последние полнометражные фильмы – про проблему отцов и детей, про поиск отца и т.д. И сам жанр роуд-муви мне очень близок, я люблю снимать на натуре. Этот сериал про путешествие парня: с Дальнего Востока и до самой Москвы. Мы будем снимать в разных регионах, то есть, начиная от Байкала, заканчивая Кавказом, мы проедем несколько экспедиций. Будем встречаться с разными людьми, знакомиться с их культурой.