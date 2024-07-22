Звезда сериала «Слова пацана» Ярослав Могильников и Тимофей Трибунцев снялись в роуд-муви Ивана Соснина «Юг»

9 тысяч км в поисках отца: Okko представляют новый проект от режиссера «Иваново счастье» и «Мамонтов».
В центре сюжета сериала «Юг» — 14-летний подросток Юг Кипень (Могильников), скромный и зажатый мальчик, воспитанный бабушкой. Его мать умерла, а отца он никогда не знал. Неожиданно Юг обнаруживает деньги, которые все это время присылал отец, и решает отправиться на его поиски. Путь предстоит нелегкий: потенциальные отцы разбросаны по всей России. Для Юга, который обладает множеством фобий, это путешествие станет настоящим испытанием.
В касте сериала по настоящему звездный состав: Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Антон Кузнецов, Юлия Снигирь, Анна Уколова и многие другие. Автором сценария и креативным продюсером «Юга» стал Алим Бесчоков, а за картинку отвечает оператор Игорь Киселев.
Режиссер:
Меня очень впечатлил сценарий сериала «Юг». Я читал его на одном дыхании, без перерыва, в любое свободное время, потому что мне было реально интересно, что произойдет дальше с героем и чем закончится история. Я сам очень часто высказываюсь на похожие темы: если посмотреть на мою фильмографию, там практически каждая вторая, а то и первая короткометражка, да и последние полнометражные фильмы – про проблему отцов и детей, про поиск отца и т.д. И сам жанр роуд-муви мне очень близок, я люблю снимать на натуре. Этот сериал про путешествие парня: с Дальнего Востока и до самой Москвы. Мы будем снимать в разных регионах, то есть, начиная от Байкала, заканчивая Кавказом, мы проедем несколько экспедиций. Будем встречаться с разными людьми, знакомиться с их культурой.
Съемки сериала «Юг» проходили по всей России. Премьера в Okko запланирована на 2024 год.
16+
Комментарии (0)