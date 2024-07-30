Сюжет «Взрослых» расскажет о трех подругах Лизе (Мария Мацель), Соне (Анастасия Тылызина) и Яне (Стася Милославская). Они дружат с пеленок и знают абсолютно все друг о друге. Многие их сверстницы уже работают по профессии, вышли замуж и даже родили детей, но наши подруги в свои 25 лет живут не по сценарию и отказываются следовать общепринятым правилам жизни. История взросления, мечт, разочарований и женской дружбы перенесет в уникальный мир трех девушек, которые уже повзрослели, но отказываются в это верить.